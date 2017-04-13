13.04.2017 | 16:15

35 заседаний советов территорий прошли во всех районах Пензы за два месяца - с 13 февраля по 13 апреля. В них приняли участие более 4 200 человек.

В работе советов приняли участие депутаты областного Заксобра и городской думы, главы администраций районов, представители различных служб и ведомств, общественность микрорайонов.

На заседаниях советов поднимались такие темы, как безопасность детей и подростков, здравоохранение, образование, социальное обслуживание, культура и спорт. В частности, обсуждалась реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

За это время от граждан поступило более 200 вопросов, основная часть которых касается благоустройства дворов и зон отдыха, ремонта автодорог и пешеходных дорожек, обустройства детских площадок, парковок и мест для выгула домашних животных. Ответственные лица взяли на контроль исполнение обращений.

«Кроме того, наиболее инициативным жителям были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. За активную гражданскую позицию и плодотворное сотрудничество награды получили более 400 человек», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.