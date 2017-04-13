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Общество | В мэрии Пензы подвели итоги двухмесячной работы советов территорий

13.04.2017|16:15
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35 заседаний советов территорий прошли во всех районах Пензы за два месяца - с 13 февраля по 13 апреля. В них приняли участие более 4 200 человек.

В работе советов приняли участие депутаты областного Заксобра и городской думы, главы администраций районов, представители различных служб и ведомств, общественность микрорайонов.

На заседаниях советов поднимались такие темы, как безопасность детей и подростков, здравоохранение, образование, социальное обслуживание, культура и спорт. В частности, обсуждалась реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

За это время от граждан поступило более 200 вопросов, основная часть которых касается благоустройства дворов и зон отдыха, ремонта автодорог и пешеходных дорожек, обустройства детских площадок, парковок и мест для выгула домашних животных. Ответственные лица взяли на контроль исполнение обращений.

«Кроме того, наиболее инициативным жителям были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. За активную гражданскую позицию и плодотворное сотрудничество награды получили более 400 человек», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|13.04.2017 16:23|

Итог - ничего не сделано.

Гость|13.04.2017 16:24|

Гость писал(a):

Итог - ничего не сделано.
зато сколько списано денег и выплачено зарплат участникам этого "события"

Гость|13.04.2017 16:29|

penzainform.ru писал(a):

Ответственные лица взяли на контроль исполнение обращений.
Это хто?)))

Имя: Гость
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