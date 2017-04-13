13.04.2017 | 17:34

В среду, 12 апреля, в Арзамасской воспитательной колонии (Нижегородская область, г. Арзамас, пос. Высокая Гора) прошел день Пензенской земли.

В учреждении отбывают наказание 86 молодых людей из 6 субъектов РФ, в том числе 12 из Пензенской области. К ним приехали родители, представители региональной комиссии по делам несовершеннолетних и УФСИН, а также активисты.

Сотрудники организовали для гостей экскурсию, рассказали об истории создания учреждения, познакомили с условиями жизни, учебно-производственными помещениями и храмом Покрова Пресвятой Богородицы, находящимся на территории колонии.

Затем родители встретились с детьми, а представители ведомств Пензенской области обсудили с руководством учреждения дальнейшее взаимодействие, подписали соглашение о сотрудничестве и провели анкетирование воспитанников.

В клубе колонии подросткам вручили фотоальбомы, видеозаписи и книги о Пензенском крае, спортивные и канцелярские товары, сладкие подарки. Закончилось торжество небольшим концертом.

«Большинству родителей осужденных часто не по силам и не по карману съездить к сыновьям. А подростку, длительное время находящемуся в изоляции от общества, просто необходима поддержка близких людей. Основными целями проведения дня Пензенской земли является укрепление семейно-родственных связей, подготовка осужденного к жизни на свободе», - сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области.