Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|13 апр 2017|18:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+14oC
Завтра | Ливень |
  60.29  |  $  56.60
 

Общество | В Арзамасской воспитательной колонии прошел день Пензенской земли

13.04.2017|17:34
Печать

В среду, 12 апреля, в Арзамасской воспитательной колонии (Нижегородская область, г. Арзамас, пос. Высокая Гора) прошел день Пензенской земли.

В учреждении отбывают наказание 86 молодых людей из 6 субъектов РФ, в том числе 12 из Пензенской области. К ним приехали родители, представители региональной комиссии по делам несовершеннолетних и УФСИН, а также активисты.

Сотрудники организовали для гостей экскурсию, рассказали об истории создания учреждения, познакомили с условиями жизни, учебно-производственными помещениями и храмом Покрова Пресвятой Богородицы, находящимся на территории колонии.

Затем родители встретились с детьми, а представители ведомств Пензенской области обсудили с руководством учреждения дальнейшее взаимодействие, подписали соглашение о сотрудничестве и провели анкетирование воспитанников.

В клубе колонии подросткам вручили фотоальбомы, видеозаписи и книги о Пензенском крае, спортивные и канцелярские товары, сладкие подарки. Закончилось торжество небольшим концертом.

«Большинству родителей осужденных часто не по силам и не по карману съездить к сыновьям. А подростку, длительное время находящемуся в изоляции от общества, просто необходима поддержка близких людей. Основными целями проведения дня Пензенской земли является укрепление семейно-родственных связей, подготовка осужденного к жизни на свободе», - сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области.

0
0
0
0
Гость|13.04.2017 18:00|

Чему они там научатся?

Гость|13.04.2017 18:04|

рассказали об истории создания учреждения, 

Им надо рассказывать про Васю Бриллианта ,про Гиви Колыму, про Витю Слепова .... вот им близко что вот им что интересно и надо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!