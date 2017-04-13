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Общество | Пензенцы простились с заслуженной артисткой РСФСР Верой Аношиной

13.04.2017|16:56
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В Центре культуры и досуга пензенцы простились с заслуженной артисткой РСФСР Верой Аношиной. Она скончалась на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Отдать дань памяти великой певице пришли ученики Веры Степановны, почитатели ее таланта, друзья и коллеги.

«На протяжении многих лет я аккомпанировал ей на баяне. Мне очень жаль, что ее не стало», - отметил художественный руководитель хора им. О. В. Гришина Юрий Сысоев.

«Вера была очень общительной. С ней можно было говорить на различные темы», - вспомнил Николай Жидков, работавший директором Пензенского цирка в 1969-2006 годах.

«Любовь, которую она вырастила в себе и пронесла через всю жизнь, дает право на то, чтобы память о ней была сильнее смерти, потому что любовь сильнее, чем смерть», - подчеркнула начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Вера Аношина родилась в 1935 году в Кузнецком районе, много лет являлась солисткой знаменитого хора Гришина. С ним она объехала всю страну.

А по песне «Восемнадцать лет» ее знали не только в Советском Союзе. Текст этой знаменитой композиции, ставшей визитной карточкой Пензенской области, написал Владимир Застрожный.

«Это не просто исполнительница песни, это ее образ», - подчеркнул директор картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Похоронили Веру Аношину на Новозападном кладбище, на Аллее Славы.

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