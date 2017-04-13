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Общество | Пензенские фермеры и кооператоры могут получить помощь от государства

13.04.2017|11:02
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Региональное министерство сельского хозяйства объявило о проведении конкурсного отбора среди начинающих крестьян, владельцев семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, желающих получить материальную помощь на развитие своего бизнеса.

Начинающим предпринимателям субсидия на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства выделяется по одному направлению деятельности: молочное и мясное скотоводство, коневодство, овцеводство, козоводство, кролиководство, разведение водоплавающей птицы, рыбоводство, картофелеводство, овощеводство открытого или закрытого грунта, плодоводство, производство ягод (кустарниковых культур или земляники) и грибов.

Материальная помощь на развитие семейной фермы выделяется тем, кто занимается мясным и молочным скотоводством, а также разводит коней, свиней, овец, коз, кроликов или птиц (кроме страусов).

Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива выделяется кооперативам, занимающимся заготовкой, хранением, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции.

Субсидия на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива выделяется организациям, занимающимся заготовкой, хранением, переработкой и подготовкой к реализации продукции: молока, мяса, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих.

«Заявки на участие в конкурсах с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 49, каб. № 203. Окончательный срок приема заявок - 2 мая 2017 года до 18:00», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|13.04.2017 11:48|

Пензенские фермеры и кооператоры могут получить помощь от государства.

Достойные-непростые Пензенские фермеры и кооператоры получат помощь от государства.

Гость|13.04.2017 11:56|

Вот есть желание занятся овцеводством . Но есть сомнения что придёш туда заявку подать а они тебе ОТФИЛЬТРОВАЛСЯ ОТ СЮДА .

Гость|13.04.2017 11:59|

Гость писал(a):

Пензенские фермеры и кооператоры могут получить помощь от государства.

Достойные-непростые Пензенские фермеры и кооператоры получат помощь от государства.

остальные могут получить, а могут и не получить

Имя: Гость
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