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Общество | На Пасху и Радоницу на Восточное кладбище пойдут автобусы с Пензы-I

13.04.2017|12:14
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В дни празднования Пасхи Христовой, Красной горки и Радоницы будет организовано движение общественного транспорта от Пензы-I до Восточного кладбища.

16 апреля, в день Пасхи, транспорт будет ходить с 7:00 до 15:00, а 23 и 25 апреля, на Красную горку и Радоницу, - с 6:30 до 16:00. Стоимость проезда составит 20 рублей.

В эти дни пассажиров будут перевозить до восьми единиц автобусов большого класса и десяти маршруток № 12 Пенза-I - Военный городок № 2.

«Транспортное обслуживание Новозападного и Ахунского кладбищ осуществляется троллейбусным маршрутом № 8 ул. Мира - стадион Пенза, автобусным маршрутом № 30 Арбековская Застава - аэропорт и маршрутом № 99 Арбековская Застава - Засурье соответственно. В праздничные дни работа указанных маршрутов будет организована по расписанию рабочего дня», - сообщает пресс-службы администрации Пензы со ссылкой на городское управление транспорта и связи.

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Гость|13.04.2017 13:08|

на Пасху на кладбище нормальные люди не ходят !!!!!!!

Гость|13.04.2017 13:09|

penzainform.ru писал(a):

В дни празднования Пасхи Христовой, Красной горки и Радоницы будет организовано движение общественного транспорта от Пензы-I
Размещение ящиков для пожертвований на строительство собора на остановочных пунктах также будет предусмотрено.

Гость|13.04.2017 13:11|

Гость писал(a):

Размещение ящиков для пожертвований на строительство собора на остановочных пунктах также будет предусмотрено.
мелко мыслишь сын мой. на каждой могиле установим по ящику.аминь

Гость|13.04.2017 13:17|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Размещение ящиков для пожертвований на строительство собора на остановочных пунктах также будет предусмотрено.
мелко мыслишь сын мой. на каждой могиле установим по ящику.аминь

что нибудь еще а это вы можете . главное оббирать

Гость|13.04.2017 13:23|

Гость писал(a):

Размещение ящиков для пожертвований на строительство собора на остановочных пунктах также будет предусмотрено.
нет, этих можно заставлять жертвовать на храмик. Пока не пожертвуют из автобусов не выпускать!

Гость|13.04.2017 13:32|

Гость писал(a):

Пока не пожертвуют из автобусов не выпускать!
В обе стороны?

Гость|13.04.2017 13:33|

Кто же ходит на пасху на кладбище!!!!!

Гость|13.04.2017 13:35|

Какие еще автобусы?! Исусик на ишаке ездил, а не на колеснице, посему - выдать буртаским трупославным по козе - пусть на них перемещаются.

Имя: Гость
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