13.04.2017 | 12:14

В дни празднования Пасхи Христовой, Красной горки и Радоницы будет организовано движение общественного транспорта от Пензы-I до Восточного кладбища.

16 апреля, в день Пасхи, транспорт будет ходить с 7:00 до 15:00, а 23 и 25 апреля, на Красную горку и Радоницу, - с 6:30 до 16:00. Стоимость проезда составит 20 рублей.

В эти дни пассажиров будут перевозить до восьми единиц автобусов большого класса и десяти маршруток № 12 Пенза-I - Военный городок № 2.

«Транспортное обслуживание Новозападного и Ахунского кладбищ осуществляется троллейбусным маршрутом № 8 ул. Мира - стадион Пенза, автобусным маршрутом № 30 Арбековская Застава - аэропорт и маршрутом № 99 Арбековская Застава - Засурье соответственно. В праздничные дни работа указанных маршрутов будет организована по расписанию рабочего дня», - сообщает пресс-службы администрации Пензы со ссылкой на городское управление транспорта и связи.