13.04.2017 | 11:25

На днях в кинотеатрах страны стартовал первый масштабный российский фильм о космосе «Время первых», снятый в формате 3D. А уже сейчас можно посмотреть, как происходил съемочный процесс. Фильм о фильме доступен бесплатно только на «МегаФон.ТВ».

В основе картины «Время первых» - реальные события, в ней рассказывается о первом в истории выходе человека в открытый космос, совершенном Алексеем Леоновым с корабля «Восход-2».

Роли космонавтов Леонова и Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, для которых съемки этого фильма - первый опыт работы вместе. Сергея Королева сыграл Владимир Ильин.

Евгений Миронов, выступавший еще и в роли продюсера, признался, что был потрясен этой историей и «заболел» ей, посмотрев документальный фильм о первом выходе в открытый космос.

«Леонов - подлинный герой, каких сейчас не хватает современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино», - рассказал он.

Дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов был одним из главных консультантов картины и одобрил результат проделанной работы. Свое мнение о фильме теперь может составить и зритель: лента «Время первых» вышла в прокат по всей России 6 апреля.

А уже сегодня компании «МегаФон» и Bazelevs предлагают виртуально побывать на съемочной площадке картины и узнать, как создавался первый масштабный российский триллер о космосе: каждому зрителю доступен для бесплатного просмотра фильм о фильме в сервисе «МегаФон.ТВ».

«МегаФон» связывает с космосом не только премьера ленты «Время первых». Сегодня на космодроме «Восточный» и в городе Циолковском развернута мобильная сеть четвертого поколения 4G/LTE, которая обеспечивает поистине космические скорости передачи данных.