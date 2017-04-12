12.04.2017 | 16:36

Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню космонавтики, в ПГУ говорили о двух летчиках-космонавтах - Викторе Пацаеве и Александре Самокутяеве. Не каждый вуз страны может похвастаться такими студентами.

«Я горжусь, что эти люди учились в том же университете, что и я. Известно, что улица Пацаева в Пензе есть, а вот посвященной Самокутяеву нет. Это печально», - отметила студентка ПГУ Дарья Бережкова.

Чтобы в столице Сурского края появилась такая улица, в администрацию Пензы должно поступить соответствующее предложение от граждан или общественной организации. Сам же Александр Михайлович периодически приезжает в родной город. На днях он принимал участие в открытии первенства по плаванию.

«Вода для космонавта очень важна, она имитирует невесомость. Ее можно почувствовать, погрузившись в бассейн», - рассказал Александр Самокутяев.

Другой студент ПГУ Виктор Пацаев последний раз в Пензе был на праздновании 15-летия своего выпуска.

«Друзья спрашивали его, где он работает, но он не отвечал, говорил, что трудится в подмосковном НИИ, хотя был уже космонавтом», - рассказала зам. директора информационно-выставочного центра ПГУ Елена Рябенко.

А летом 1971-го состоялся его первый и единственный полет. Во время приземления Виктор Иванович трагически погиб вместе с остальными членами экипажа.

«Один из клапанов, который находился за спиной командира корабля, произвольно открылся. На последних секундах воздух вышел из кабины. Они отстегнули ремни, пытались что-то сделать, но не знали, какой клапан открылся. Космонавты задохнулись», - добавила Елена Рябенко.

Собравшиеся возложили цветы к памятной доске, установленной в честь Героя Советского Союза Виктора Пацаева.

Кстати, в 2017-м в ПГУ учредили медаль имени Пацаева, которую будут вручать ежегодно в День космонавтики. Первым ее получил профессор Евгений Мокров.