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Общество | В Пензенской области стартует сезон навигации на реках и водоемах

12.04.2017|10:10
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С субботы, 15 апреля, в Пензенской области стартует сезон навигации на реках и водоемах.

В центре государственной инспекции по маломерным судам регионального управления МЧС прошел смотр сил и средств. Специалисты проверили исправность подвесных лодочных моторов, двигателей, ходовых огней и прожекторов.

«Личный состав и техника к проведению контрольно-надзорной деятельности на водных объектах Пензенской области готовы в полном объеме», - отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Марат Мурсяев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, в ближайшее время инспекторский состав проведет противопаводковые мероприятия и патрулирование водных объектов.

Спасатели напоминают жителям Сурского края, что запрещается управлять маломерным судном в нетрезвом виде, превышать установленную скорость, приближаться на гидроциклах к границам заплыва на пляжах, перевозить маленьких детей без сопровождения взрослых, а также выходить на воду во время тумана или при других неблагоприятных погодных условиях.

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Гость|12.04.2017 11:24|

Он как стартует с низкого или высокого старта? Или может откроется сезон навигации?

Гость|12.04.2017 11:31|

Отлично, пойду резиновую бабу надую и на ней поплыву.

Гость|12.04.2017 11:50|

Гость писал(a):

Отлично, пойду резиновую бабу надую и на ней поплыву.
Силиконовую уже не тянешь?Кризис однако.

Имя: Гость
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