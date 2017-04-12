12.04.2017 | 10:10

С субботы, 15 апреля, в Пензенской области стартует сезон навигации на реках и водоемах.

В центре государственной инспекции по маломерным судам регионального управления МЧС прошел смотр сил и средств. Специалисты проверили исправность подвесных лодочных моторов, двигателей, ходовых огней и прожекторов.

«Личный состав и техника к проведению контрольно-надзорной деятельности на водных объектах Пензенской области готовы в полном объеме», - отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Марат Мурсяев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, в ближайшее время инспекторский состав проведет противопаводковые мероприятия и патрулирование водных объектов.

Спасатели напоминают жителям Сурского края, что запрещается управлять маломерным судном в нетрезвом виде, превышать установленную скорость, приближаться на гидроциклах к границам заплыва на пляжах, перевозить маленьких детей без сопровождения взрослых, а также выходить на воду во время тумана или при других неблагоприятных погодных условиях.