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Общество | В Пензе депутат гордумы предложил сократить время работы автобусов

12.04.2017|17:37
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В среду, 12 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Андрей Фомин выступил с предложением сократить время работы автобусов большой вместимости поздним вечером.

Свое решение народный избранник обосновал следующим образом: троллейбус перевозит пассажиров за 17 рублей, и при этом за каждый проданный билет МУП «Пензалифт» получает из городского бюджета примерно 16 рублей, чтобы покрыть убытки. Автобус же перевозит людей за 18 рублей, и его деятельность не субсидируется.

Андрей Фомин отметил, что в действующем тарифе и том, который может быть запланирован на будущее, всегда заложены расходы, связанные с необыкновенно низким пассажиропотоком в вечернее время, когда транспорт все равно должен работать.

«Так как тариф ложится одинаковым грузом на всех пассажиров, независимо от того, в какое время суток они пользуются транспортом, получается, что поздним вечером два-три человека, которые едут в автобусе, практически залезают в карман своим согражданам, которые в это время сидят дома на диване или занимаются другими делами», - заявил депутат.

В целях экономии народный избранник предложил пересмотреть графики движения автобусов большой вместимости в вечернее время.

«У нас все маршруты, где работают автобусы большой вместимости, сопровождаются на 80-90% транспортом малой вместимости, который у нас обязан работать до 23:00. И в этом плане ущерба для граждан, пользующихся общественным пассажирским транспортом в вечернее время, не будет, если мы ограничим работу автобусов по аналогии с троллейбусами», - объяснил депутат.

По словам Андрея Фомина, его доводы подтверждаются и результатами проведенных социологических опросов, согласно которым основной пассажиропоток иссякает примерно в 20:00-20:30.

«При всем моем уважении к жителям города пассажирский транспорт не должен превращаться в легковое такси очень большой вместимости. Это очень накладно и к тому же вредно для экологии города: солярка сжигается, пыль столбом поднимается, а едут всего один-два человека», - заключил депутат.

Сэкономленные средства он предложил потратить на укрепление антитеррористической защищенности транспортных средств.

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Гость|12.04.2017 18:04|

penzainform.ru писал(a):

Это очень накладно и к тому же вредно для экологии города: солярка сжигается, пыль столбом поднимается,
Очень правильно говорит товарищ депутат. Троллейбусы экологию не портят. Не пора ли заменить все автобусные маршруты на троллейбусные?

Гость|12.04.2017 18:07|

Как то не правдоподобно. В час пик они зарабатывают, а вечером как хотите, так и добирайтесь до дома с работы. Маршрутки должны ходить до 23-00, а реально до скольки ходят?

Гость|12.04.2017 18:08|

"Народный избранник"

Гость|12.04.2017 18:08|

Гость писал(a):

Троллейбусы экологию не портят. Не пора ли заменить все автобусные маршруты на троллейбусные?
Лифтеры от троллейбусов отреклись, хотят передать Фалианту, за прошлый месяц выдали по 500 рублей два дня назад 5 000.

Вот вам и реклама в троллейбусах-полный соц пакет.

За аренду видимо по согласию сторон) уходят миллионы-к концу года шиш вам а не троллейбусы.

Гость|12.04.2017 18:13|

penzainform.ru писал(a):

Сэкономленные средства он предложил потратить на укрепление антитеррористической защищенности транспортных средств.
улыбнуло)))врать не умеет или не хочет? Все равно примут...

Гость|12.04.2017 18:15|

Когда выборы в Думу?

Гость|12.04.2017 18:16|

где видео заседания

Гость|12.04.2017 18:16|

"практически залезают в карман своим согражданам,"

Вот с этого места поподробнее, и на личном примере, пожалуйста....

Гость|12.04.2017 18:17|

ПОНЯТНА ЗАТЕЯ ГОСПОДИНА ФОМИНА ! ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ НЕ РЕНТАБЕЛЬНО ДЛЯ НЕГО !ЕМУ БЫ ВООБЩЕ БОЛЬШИЕ АВТОБУСЫ ВСЕ УБРАТЬ И ОСТАВИТЬ ЕГО МАРШРУТКИ ! ЛОББИСТ НАШЁЛСЯ ! ТОЛЬКО ДИЛИЖАНС И БУДЕТ РАБОТАТЬ ! О ЭКОЛОГИИ ЗАБОТИТСЯ О АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ ! КАКАЯ ЗАБОТА ! БЕЛОЗЕРЦЕВ СКАЗАЛ НИКАКИХ МАРШРУТОК НЕ БУДЕТ - ВСЁ ! ИЛИ У НАС ГУБЕРНАТОР ГОСПОДИН ФОМИН ?ДОВОДЫ ФОМИНА СМЕШНЫ КАК ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ В ДЕТСКОМ САДУ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ! ОН И В ДЕПУТАТЫ ПРОЛЕЗ ЧТО БЫ ЛОББИРОВАТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО БИЗНЕСА ! ГРЯЗНЫЕ ТЕСНЫЕ МАРШРУТКИ ПОРА УБИРАТЬ С ДОРОГ !У ТАКОГО ВИДА ТРАНСПОРТА НЕТ БУДУЩЕГО ! ФОМИН ОТСТАЛ ОТ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА !

Гость|12.04.2017 18:18|

Гость писал(a):

Гость|12.04.2017 18:16|

"практически залезают в карман своим согражданам,"

Вот с этого места поподробнее, и на личном примере, пожалуйста....

думаю он имел в виду разницу в цене проезда но тебе это не понять

Гость|12.04.2017 18:19|

Если уберут автобусы вечером, то проезд не подешевеет. Просто кто то выгоду в свой карман класть будет.

Гость|12.04.2017 18:21|

А какой партии присягнул сей депутат ?

Гость|12.04.2017 18:21|

Токарь предложил сократить депутатов

Гость|12.04.2017 18:21|

У меня одного ощущение что депутаты нарочно злят народ?

Гость|12.04.2017 18:22|

из трёх кило сахара выходит 3 литра по 40 градусов, почему водка стоит от 190 рублей от 600% накрутки-охренели

Почему депутаты не заинтересуются этим вопросом?

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Имя: Гость
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