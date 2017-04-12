12.04.2017 | 17:37

В среду, 12 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Андрей Фомин выступил с предложением сократить время работы автобусов большой вместимости поздним вечером.

Свое решение народный избранник обосновал следующим образом: троллейбус перевозит пассажиров за 17 рублей, и при этом за каждый проданный билет МУП «Пензалифт» получает из городского бюджета примерно 16 рублей, чтобы покрыть убытки. Автобус же перевозит людей за 18 рублей, и его деятельность не субсидируется.

Андрей Фомин отметил, что в действующем тарифе и том, который может быть запланирован на будущее, всегда заложены расходы, связанные с необыкновенно низким пассажиропотоком в вечернее время, когда транспорт все равно должен работать.

«Так как тариф ложится одинаковым грузом на всех пассажиров, независимо от того, в какое время суток они пользуются транспортом, получается, что поздним вечером два-три человека, которые едут в автобусе, практически залезают в карман своим согражданам, которые в это время сидят дома на диване или занимаются другими делами», - заявил депутат.

В целях экономии народный избранник предложил пересмотреть графики движения автобусов большой вместимости в вечернее время.

«У нас все маршруты, где работают автобусы большой вместимости, сопровождаются на 80-90% транспортом малой вместимости, который у нас обязан работать до 23:00. И в этом плане ущерба для граждан, пользующихся общественным пассажирским транспортом в вечернее время, не будет, если мы ограничим работу автобусов по аналогии с троллейбусами», - объяснил депутат.

По словам Андрея Фомина, его доводы подтверждаются и результатами проведенных социологических опросов, согласно которым основной пассажиропоток иссякает примерно в 20:00-20:30.

«При всем моем уважении к жителям города пассажирский транспорт не должен превращаться в легковое такси очень большой вместимости. Это очень накладно и к тому же вредно для экологии города: солярка сжигается, пыль столбом поднимается, а едут всего один-два человека», - заключил депутат.

Сэкономленные средства он предложил потратить на укрепление антитеррористической защищенности транспортных средств.