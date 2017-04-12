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Общество | В 2016 году 20 пациентов пожаловались на коррупцию в медучреждениях

12.04.2017|10:44
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В среду, 12 апреля, в правительстве Пензенской области состоялось заседание комиссии, координирующей работу по противодействию коррупции.

Председатель правительства Николай Симонов назвал коррупционные правонарушения вызовом обществу.

«В рейтинге государств Российская Федерация медленно, но уверенно поднимается на позиции, которые говорят о том, что в стране идет постоянное противодействие этому явлению. Только системная работа поможет в борьбе, и в ней очень большая роль принадлежит профилактике», - подчеркнул он.

О том, какие меры принимаются при реализации программы «Развитие здравоохранения в Пензенской области», доложил замминистра Виталий Пивоварчук. По его словам, на сайтах медицинских учреждений имеется необходимая информация, в организациях размещены плакаты, с сотрудниками проводятся семинары, а руководители встречаются с пациентами.

«В 2016 году от граждан поступило 20 обращений о коррупционных проявлениях. Пять из них отправили для рассмотрения в следственный комитет. Факты получения взяток не подтвердились», - отметил Виталий Леонидович.

Отдельно докладчик упомянул ситуацию с поставкой сливочного масла в областную психиатрическую больницу. Напомним: конкурс выиграла самарская фирма, опустив первоначальную цену с 280 рублей за килограмм до 144. Однако в первой партии продукта обнаружились растительные жиры.

«Контракт с поставщиком был расторгнут, ведется апелляционная работа», - сообщил замминистра.

Он также рассказал, что при ревизии хозяйственной деятельности выявлено немало финансовых нарушений. В результате были привлечены к дисциплинарной ответственности 24 человека: главврачи, бухгалтеры и иные должностные лица. Прекращены трудовые договоры с 21 сотрудником, в числе которых главврач, главбух, а также экономисты, бухгалтеры, кадровики и другие работники.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|12.04.2017 11:37|

20 пациентов пожаловались. 20 тысяч пациентов не пожаловались. Все равно без толку.

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