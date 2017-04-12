12.04.2017 | 15:36

В преддверии Пасхи администрация рабочего поселка Тамала своими силами и средствами наводит порядок на трех местных кладбищах.

Старый погост, на котором последнее захоронение состоялось в начале 70-х годов прошлого века, пришел в запустение и зарос. В текущем году началось благоустройство этого кладбища. Бригада по благоустройству администрации поссовета из шести рабочих целый месяц ежедневно выпиливала и вырубала деревья и кустарники, вычищала от мусора места захоронений, ремонтировала ограждение. В результате территория заметно преобразилось.

На других кладбищах также идет уборка и расчистка.

«12 апреля более двух десятков вишневцев приняли участие в уборке местных кладбищ. Инициативу сельской администрации поддержали сотрудники дома ветеранов, БДЦ и общественная организация. За несколько часов работы энтузиасты села привели в порядок братскую могилу времен Гражданской войны и бесхозные захоронения, убрали прошлогоднюю траву и ветки. Сельсоветский трактор с телегой вывез собранный мусор», - пишет газета Тамалинского района «Организатор».

Помощь сотрудникам поссовета может оказать любой желающий, она будет принята с благодарностью, а администрация поможет вывезти собранный мусор. Наведение порядка на погостах пройдет во всех сельских администрациях Тамалинского района.

Напомним: привести в порядок кладбища и зафиксировать результаты на фото и видео потребовал в понедельник, 10 апреля, губернатор Иван Белозерцев, назвавший такую работу «святым делом».