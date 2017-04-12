12.04.2017 | 16:45

Сотрудники МЧС проверили почти все храмы Пензы на соответствие требованиям пожарной безопасности. Такая работа выполняется перед Пасхой, которую православные верующие отметят в воскресенье, 16 апреля.

В рамках проверок инспекторы надзорной деятельности проводят инструктажи и профилактические беседы со служителями храмов, контролируют состояние эвакуационных выходов.

Как сообщил начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов в ходе пресс-конференции в среду, 12 апреля, в пасхальную ночь его подчиненные будут дежурить в каждом храме.