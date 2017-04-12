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Общество | На Пасху сотрудники МЧС будут дежурить в каждом храме

12.04.2017|16:45
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Сотрудники МЧС проверили почти все храмы Пензы на соответствие требованиям пожарной безопасности. Такая работа выполняется перед Пасхой, которую православные верующие отметят в воскресенье, 16 апреля.

В рамках проверок инспекторы надзорной деятельности проводят инструктажи и профилактические беседы со служителями храмов, контролируют состояние эвакуационных выходов.

Как сообщил начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов в ходе пресс-конференции в среду, 12 апреля, в пасхальную ночь его подчиненные будут дежурить в каждом храме.

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Гость|12.04.2017 17:17|

В РПЦ заявили, что не благословляли золотые айфоны с молитвами, и назвали их пошлятиной

Гость|12.04.2017 17:23|

penzainform.ru писал(a):

В рамках проверок инспекторы надзорной деятельности проводят инструктажи и профилактические беседы со служителями храмов, контролируют состояние эвакуационных выходов.
А, как же бог? Ведь это его прероргатива спасения. Этак МЧСники боженьку и заменят. Слава МЧС. Было же когда то Слава КПСС.

Гость|12.04.2017 17:27|

Гость писал(a):

Этак МЧСники боженьку и заменят. Слава МЧС. Было же когда то Слава КПСС.
Кощунство и МЧСовщики становятся еретиками, не верящими в силу божью.

Гость|12.04.2017 17:53|

Это оскорбление чувств верующих, ведь они такие ранимые.

Имя: Гость
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