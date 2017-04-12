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Общество | Кинотеатры «Москва» и «Родина» вернут в областную собственность

12.04.2017|09:08
Печать

Здания бывших кинотеатров «Москва» и «Родина» снова переведут в собственность области. Средства на покупку и восстановление «Москвы» будут заложены в бюджет на ближайшей сессии Законодательного собрания.

«Достигнута договоренность о выкупе здания. Собственник согласен пойти нам навстречу, оценив объект по нижней планке его стоимости», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В этой связи глава региона потребовал подготовить проект, чтобы оценить, во сколько обойдется ремонт бывшего кинотеатра.

«Я поручил региональному министерству культуры рассмотреть варианты, какое учреждение, востребованное молодежью, могло бы там располагаться», - пояснил губернатор.

Напомним: в конце февраля Иван Белозерцев при обсуждении данной темы предположил, что в отремонтированных помещениях мог бы расположиться кукольный театр, театр юного зрителя или «Театр Доктора Дапертутто».

В настоящее время также решается вопрос о передаче городу здания бывшего кинотеатра «Родина», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Белозерцев уже нацелил руководство Пензы на переговоры по данному вопросу для поиска взаимоприемлемого решения. Однако сначала объект нужно обследовать, поскольку имеются проблемы с фундаментом.

«Было бы интересно открыть там отделение ЗАГСа, думаю, эта услуга была бы востребована населением. После регистрации брака православные пары могли бы отправляться венчаться в расположенный рядом Спасский собор», - предложил глава региона.

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Гость|12.04.2017 09:43|

Ну и правильно!

Гость|12.04.2017 09:45|

penzainform.ru писал(a):

Собственник согласен пойти нам навстречу, оценив объект по нижней планке его стоимости»
Вероятно выбора не оставили

Гость|12.04.2017 09:54|

Родина закрыта более 20 лет.В здании надо делать кап.ремонт.

Гость|12.04.2017 09:55|

Да-да, вот "Родину" обратно в областную собственность нужно обязательно выкупить за счет бюджета. Чтобы потом безвозмездно передать её епархии, в рамках формирования "духовного квартала" вокруг собора..

Гость|12.04.2017 09:56|

Ну вот , когда приватизировали эти помещения , они достались владельцам за 10 -15 ваучеров, купленных у пьяниц за бутылку. Теперь же из бюджета владельцам отвалят огромные миллионы. Необходимо поднять документы и выплатить владельцам ровно ту сумму . за которую они приобрели эти объекты. Вот тогда будет справедливо и не накладно для бюджета.

Гость|12.04.2017 09:57|

А не пора ли эти здания уже сносить??? Они уже ветхие стали.

Гость|12.04.2017 09:57|

Пир во время чумы.

И почему из репортажей о храме вырезали как говорит главный инженер, что по поручению губернатора колокольню закончат в этом году?

Почему стройку храма курирует губернатор?

Гость|12.04.2017 09:58|

Гость писал(a):

Да-да, вот "Родину" обратно в областную собственность нужно обязательно выкупить за счет бюджета. Чтобы потом безвозмездно передать её епархии, в рамках формирования "духовного квартала" вокруг собора..
для начала бар "777" выкупить надо))))

Гость|12.04.2017 10:02|

Гость писал(a):

для начала бар "777" выкупить надо))))
Снесут, как ветхое и аварийное, и передислоцируют в "Зарю", ближе к целевой аудитории.

Гость|12.04.2017 10:05|

Гость писал(a):

Да-да, вот "Родину" обратно в областную собственность нужно обязательно выкупить за счет бюджета. Чтобы потом безвозмездно передать её епархии, в рамках формирования "духовного квартала" вокруг собора..
Затем обнести все это забором метра 4 высотой и никого оттуда не выпускать, дабы не несли смуту в нормальное здоровое обществою

Гость|12.04.2017 10:10|

В жилых зданиях не могут размещаться:

СП 54.13330.2011:

Все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч (время ограничения функционирования может уточняться местными органами самоуправления)

Предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 кв. м

Все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино

Гость|12.04.2017 10:10|

Давно пора начать делать реальные дела!

Гость|12.04.2017 10:12|

а парковка у этих заведений планируется , или как всегда?

Гость|12.04.2017 10:15|

мудрая мысль насчет того.чтобы вокруг собора создать истинно духовную атмосферу .Восстановление Собора это самое главное на сегодняшний момент,что делается в Пензе.И именно из бюджета города так как и верующие немало внесли средств в этот бюджет,так пусть какая то толика из этого пирога пойдет на благое дело,а не только на вертолетные площадки,и набережные.

Гость|12.04.2017 10:18|

Гость писал(a):

мудрая мысль насчет того.чтобы вокруг собора создать истинно духовную атмосферу .Восстановление Собора это самое главное на сегодняшний момент,что делается в Пензе.И именно из бюджета города так как и верующие немало внесли средств в этот бюджет,так пусть какая то толика из этого пирога пойдет на благое дело,.

А в Конституции Российской Федерации по другому говорится.

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