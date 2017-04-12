12.04.2017 | 09:08

Здания бывших кинотеатров «Москва» и «Родина» снова переведут в собственность области. Средства на покупку и восстановление «Москвы» будут заложены в бюджет на ближайшей сессии Законодательного собрания.

«Достигнута договоренность о выкупе здания. Собственник согласен пойти нам навстречу, оценив объект по нижней планке его стоимости», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В этой связи глава региона потребовал подготовить проект, чтобы оценить, во сколько обойдется ремонт бывшего кинотеатра.

«Я поручил региональному министерству культуры рассмотреть варианты, какое учреждение, востребованное молодежью, могло бы там располагаться», - пояснил губернатор.

Напомним: в конце февраля Иван Белозерцев при обсуждении данной темы предположил, что в отремонтированных помещениях мог бы расположиться кукольный театр, театр юного зрителя или «Театр Доктора Дапертутто».

В настоящее время также решается вопрос о передаче городу здания бывшего кинотеатра «Родина», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Белозерцев уже нацелил руководство Пензы на переговоры по данному вопросу для поиска взаимоприемлемого решения. Однако сначала объект нужно обследовать, поскольку имеются проблемы с фундаментом.

«Было бы интересно открыть там отделение ЗАГСа, думаю, эта услуга была бы востребована населением. После регистрации брака православные пары могли бы отправляться венчаться в расположенный рядом Спасский собор», - предложил глава региона.