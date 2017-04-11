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Общество | Виктор Кувайцев: В Пензе должна быть европейская чистота

11.04.2017|12:46
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Во вторник, 11 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее совещание, на котором поручил главам администраций районов проанализировать ход месячника по благоустройству, выявить недостатки и грамотно выстроить работу, опираясь на системный подход.

По его словам, сделано уже много, особенно по сравнению с прошлыми годами, но стандарты и уровень требований изменились.

«Пенза - современный европейский город, и чистота здесь должна быть европейская», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

В этой связи он отметил, что требования к чистоте у людей высокие, а общая культура - низкая. Пензенцы засоряют прилегающие территории, а потом жалуются на грязь и свалки мусора.

Добиваться результатов в этом направлении, по его мнению, должны управляющие компании: им необходимо проводить беседы с горожанами по поводу уборки дворовых территорий.

«Нужно работать с людьми, вовлекать их в реализацию программы по созданию комфортной среды, предлагать участвовать в конкурсах на грантовую поддержку планов благоустройства своего двора, воспитывать гражданскую позицию, любовь к своему городу - тогда и будет результат», - подытожил Виктор Кувайцев.

Руководителей районных администраций он призвал ежедневно контролировать ход уборки в микрорайонах Пензы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним: накануне губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике работу по наведению порядка в населенных пунктах региона. Особенно его возмутил мусор во дворах и на газонах вдоль дорог.

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Гость|11.04.2017 13:12|

penzainform.ru писал(a):

Пенза - современный европейский город
в плане зарплат или географического местоположения?

Шашлычник|11.04.2017 13:12|

penzainform.ru писал(a):

«Пенза - современный европейский город, и чистота здесь должна быть европейская», - подчеркнул Виктор Кувайцев.
А когда будут европейские дороги и европейские зарплаты в Пензе?

Гость|11.04.2017 13:12|

Молодец мэр " ..культура низкая" признал. Мы здесь ночей не спим Коменты строчим без выходных и проходных. Дошли наши Коменты рады очень. Но надо не забывать чисто не там где метут....

Гость|11.04.2017 13:13|

А может спросить у европейцев почему же у них так чисто и как они этого добились?

Гость|11.04.2017 13:14|

Только души в говне так и останутся.

Шашлычник|11.04.2017 13:14|

Гость писал(a):

А может спросить у европейцев почему же у них так чисто и как они этого добились?
Амстердам - помойка Европы. Ничем не лучше Пензастана.

Гость|11.04.2017 13:14|

Хочешь немецкой чистоты? Плати дворникам немецкую зарплату.

Шашлычник|11.04.2017 13:16|

Гость писал(a):

У молодёжи работы нет или зарплата 9000
к Невольному ходи...

Гость|11.04.2017 13:18|

Шашлычник писал(a):

к Невольному ходи..
Тоже прохиндей

Шашлычник|11.04.2017 13:19|

Гость писал(a):

Ильин его что укусил?
В голове каша не более 5см.

Гость|11.04.2017 13:20|

После деревни любой город европейским покажется)

Гость|11.04.2017 13:23|

Срочно выпустите Петю Кузнецова

Гость|11.04.2017 13:24|

Не будет никогда чистоты, пока жоповозы паркуются на газонах и грунте!

Мотовилов+ (гость)|11.04.2017 13:28|

Гость писал(a):

Не будет никогда чистоты, пока жоповозы паркуются на газонах и грунте!
Совершенно верно. Чистота начинается с головы. Почистите головы автовладельцам, Виктор.

Гость|11.04.2017 13:28|

Культура у местной пензенской быдлоты отнюдь не европейская. Вот садят садики-полисаднички у нас под окнами, а сволочи,которые не знают о существовании пепельниц бычки вниз кидают. Ну вот как втолковать таким людям,что за ними грязь убирать никто не обязан? И понять ведь их абсолютно невозможно, неужели правда в мусоре жить нравится?

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Имя: Гость
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