11.04.2017 | 12:46

Во вторник, 11 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее совещание, на котором поручил главам администраций районов проанализировать ход месячника по благоустройству, выявить недостатки и грамотно выстроить работу, опираясь на системный подход.

По его словам, сделано уже много, особенно по сравнению с прошлыми годами, но стандарты и уровень требований изменились.

«Пенза - современный европейский город, и чистота здесь должна быть европейская», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

В этой связи он отметил, что требования к чистоте у людей высокие, а общая культура - низкая. Пензенцы засоряют прилегающие территории, а потом жалуются на грязь и свалки мусора.

Добиваться результатов в этом направлении, по его мнению, должны управляющие компании: им необходимо проводить беседы с горожанами по поводу уборки дворовых территорий.

«Нужно работать с людьми, вовлекать их в реализацию программы по созданию комфортной среды, предлагать участвовать в конкурсах на грантовую поддержку планов благоустройства своего двора, воспитывать гражданскую позицию, любовь к своему городу - тогда и будет результат», - подытожил Виктор Кувайцев.

Руководителей районных администраций он призвал ежедневно контролировать ход уборки в микрорайонах Пензы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним: накануне губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике работу по наведению порядка в населенных пунктах региона. Особенно его возмутил мусор во дворах и на газонах вдоль дорог.