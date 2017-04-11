11.04.2017 | 12:41

В рабочем поселке Тамала, на Аллее Славы, прошел торжественный митинг в честь открытия памятника участникам локальных войн.

На нем присутствовали представители власти, родственники и сослуживцы погибших в горячих точках тамалинцев, ветераны боевых действий, легендарная группа «Зеленые береты» из Республики Башкортостан и многие местные жители.

Почетное право открыть памятник предоставили участникам боев в Афганистане и на Северном Кавказе. Тамалинцы возложили к подножию огромного камня с мемориальной доской живые цветы.

Собравшиеся на митинге перечисляли имена павших. Юрий Андреев из села Вишневого погиб в Афганистане, Николай Харитонов из Куликовки и его тезка Николай Иванов из Обвала - в Чечне, уроженец Тамалы Роман Китанин - в Дагестане.

«В селе Вишневом и в тамалинском ДК выступил с концертом патриотической направленности ансамбль «Зеленые береты». Зрители были в восторге от песен, исполняя которые артисты-воины словно страницы истории перелистывали. На средства, вырученные от концертов, и был изготовлен памятник тамалинцам, погибшим в локальных конфликтах», - пишет газета Тамалинского района «Организатор».

Напомним: в июле 2016 года в Тамале были установлены бюсты двух земляков - Героев России Романа Китанина и Марины Плотниковой. Марина Плотникова в 1991 году ценой собственной жизни спасла трех тонувших в Хопре девочек. Роман Китанин в 2007-м в Дагестане принял огонь на себя и заслонил своих товарищей от пуль боевиков.