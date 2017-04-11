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Общество | В поездах и самолетах начнут распространять буклеты о Пензе

11.04.2017|16:11
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В Пензе приступили к проектированию краеведческих буклетов, распространение которых планируется в поездах и самолетах.

«Там будет карта с достопримечательностями области, на которой будут расположены места расселения, места показа - зоопарк, парк аттракционов и так далее. Будут показаны достопримечательности природного характера: турбазы, места охоты и рыбалки. Красивую карту изготовят в ближайшее время, она тоже будет находиться внутри этого сборника», - рассказал начальник отдела туризма Министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

В ближайшее время состоится фотосессия, снимки весеннего города станут украшением издания.

В 2016-м Пензу посетили более 200 тысяч гостей. Всего за год количество туристов выросло почти на треть.

«На борту авиалайнера летящий в Пензу пассажир проводит в среднем полтора часа. Специалисты подсчитали, что за это время, читая сборник о городе, можно хорошо подготовиться к его посещению», - сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Информационные красочные брошюры тиражом в 2 000 экземпляров планируют выпустить до начала туристического сезона.

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Гость|11.04.2017 16:15|

ммм..пэнза...туризмЬ

Гость|11.04.2017 16:19|

В поездах и самолетах начнут распространять буклеты о Пензе

Такие мягкие и в рулоне.

Гость|11.04.2017 16:42|

А про паршивые дороги турыстов в буклетах предупредят ?

Гость|11.04.2017 16:59|

Нормальный путешественник к своему путешествию готовится заранее, а не во время него. Впрочем на туристов это правило не распространяется.

Имя: Гость
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