В поездах и самолетах начнут распространять буклеты о Пензе

11.04.2017 | 16:11

В Пензе приступили к проектированию краеведческих буклетов, распространение которых планируется в поездах и самолетах.

«Там будет карта с достопримечательностями области, на которой будут расположены места расселения, места показа - зоопарк, парк аттракционов и так далее. Будут показаны достопримечательности природного характера: турбазы, места охоты и рыбалки. Красивую карту изготовят в ближайшее время, она тоже будет находиться внутри этого сборника», - рассказал начальник отдела туризма Министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

В ближайшее время состоится фотосессия, снимки весеннего города станут украшением издания.

В 2016-м Пензу посетили более 200 тысяч гостей. Всего за год количество туристов выросло почти на треть.

«На борту авиалайнера летящий в Пензу пассажир проводит в среднем полтора часа. Специалисты подсчитали, что за это время, читая сборник о городе, можно хорошо подготовиться к его посещению», - сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Информационные красочные брошюры тиражом в 2 000 экземпляров планируют выпустить до начала туристического сезона.