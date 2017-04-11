В Пензенском зоопарке в связи с наступлением теплой погоды началось переселение теплолюбивых птиц в летние вольеры. До этого они зимовали в специальных помещениях.
Первыми на озеро переехали пеликаны и аисты. В скором времени в свои летние дома переселятся и попугаи.
Кроме того, у обитателей зоопарка наступил брачный период. У некоторых из них в скором времени появится потомство.
«Грифы, лебеди и другие водоплавающие птицы сели на гнезда», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.
Напомним: 27 января родился малыш у пары одноцветных гиббонов Габи и Клайда, для которых это уже четвертое потомство.
Также 26 февраля появились двое детенышей у самых маленьких обезьян, проживающих в зоопарке. Игрунки стали родителями впервые.
Тигра переселили?