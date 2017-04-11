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Общество | В Пензенском зоопарке пеликанов и аистов переселили на водоемы

11.04.2017|09:16
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В Пензенском зоопарке в связи с наступлением теплой погоды началось переселение теплолюбивых птиц в летние вольеры. До этого они зимовали в специальных помещениях.

Первыми на озеро переехали пеликаны и аисты. В скором времени в свои летние дома переселятся и попугаи.

Кроме того, у обитателей зоопарка наступил брачный период. У некоторых из них в скором времени появится потомство.

«Грифы, лебеди и другие водоплавающие птицы сели на гнезда», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.

Напомним: 27 января родился малыш у пары одноцветных гиббонов Габи и Клайда, для которых это уже четвертое потомство.

Также 26 февраля появились двое детенышей у самых маленьких обезьян, проживающих в зоопарке. Игрунки стали родителями впервые.

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Гость|11.04.2017 09:46|

Тигра переселили?

Гость|11.04.2017 09:48|

так это ж новость года! срочно вызывать CNN и ВВС

Имя: Гость
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