11.04.2017 | 15:43

Вторник, 25 апреля, в Пензенской области будет выходным. Православные жители региона отметят единый день поминовения усопших - Радоницу, когда принято посещать храм и приводить в порядок могилы родных и близких.

Напомним: Радоница была объявлена нерабочим днем в 2015 году депутатами Законодательного собрания. Законопроект, направленный на сохранение традиций духовной культуры граждан, внес прежний губернатор Василий Бочкарев в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

В 2015 году на Радоницу в детских садах и школах были открыты дежурные группы. В 2017-м, как и в 2016-м, образовательные организации с учетом мнения педагогов, родителей и с соблюдением норм трудового законодательства РФ будут сами решать вопрос об организации работы дежурных групп.

Узнать, какие еще дни в 2017 году станут выходными, можно здесь.