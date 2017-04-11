Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|11 апр 2017|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+15oC
Завтра | Ливень |
  60.30  |  $  56.96
 

Общество | В Пензенской области 25 апреля будет выходным днем

11.04.2017|15:43
Печать

Вторник, 25 апреля, в Пензенской области будет выходным. Православные жители региона отметят единый день поминовения усопших - Радоницу, когда принято посещать храм и приводить в порядок могилы родных и близких.

Напомним: Радоница была объявлена нерабочим днем в 2015 году депутатами Законодательного собрания. Законопроект, направленный на сохранение традиций духовной культуры граждан, внес прежний губернатор Василий Бочкарев в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

В 2015 году на Радоницу в детских садах и школах были открыты дежурные группы. В 2017-м, как и в 2016-м, образовательные организации с учетом мнения педагогов, родителей и с соблюдением норм трудового законодательства РФ будут сами решать вопрос об организации работы дежурных групп.

Узнать, какие еще дни в 2017 году станут выходными, можно здесь.

0
0
0
0
Гость|11.04.2017 16:00|

Всё будет как барин скажет: захочет несанкционированный митинг проведёт-захочет выходной день объявит-захочет баранов на субботник сгонит-захочет землю отымит.

А говорят стабильности нет.

Гость|11.04.2017 16:01|

В этот день группа легендарная приезжает - СПЛИН

Гость|11.04.2017 16:06|

Этот выходной будет оплачиваемым?

Гость|11.04.2017 16:06|

"Харон" и церковь едины! Одни отпевают - другие хоронят (за немалые деньги).

Гость|11.04.2017 16:08|

опять непонятно куда работающим родителям детей девать. Дайте четкий приказ: либо работаем и учимся либо нет, не надо полумер.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!