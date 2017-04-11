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Общество | В ходе месячника по благоустройству ликвидированы 1 062 свалки

11.04.2017|18:03
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По мнению губернатора Ивана Белозерцева, для благоустройства территорий весной и осенью Пензе нужны дополнительные люди с метлами и лопатами. Существующий штат дворников не справляется.

«Очень много грязи и песка после зимы! По улице Ленина проехал на велосипеде - там бардак», - возмутился глава региона.

С 20 марта по 22 апреля в Пензенской области проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. На сегодняшний день ликвидированы 1 062 свалки. От мусора очищены 2 847 квадратных метров газонов, скверов, парков, городских лесов.

По мнению главы региона, стоит уделить повышенное внимание кладбищам, на которые сейчас просто страшно заходить. Иван Белозерцев дал распоряжение чиновникам объехать места захоронений во всех районах и зафиксировать нарушения правил благоустройства на фото и видео.

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