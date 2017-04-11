11.04.2017 | 14:07

Ситуация с нефтепроводом «Дружба» в очередной раз обсуждалась на оперативном совещании в мэрии Кузнецка, которое прошло в понедельник, 10 апреля.

Как доложил начальник юридического отдела администрации города Сергей Яснов, суд приостановил иски по 24 делам до назначения экспертизы, четверым ответчикам представлена бесплатная юридическая помощь. Защищать их интересы в суде безвозмездно будет юрист МФЦ.

Глава администрации Сергей Златогорский поручил еженедельно докладывать на планерке и информировать общественность о состоянии дел.

На совещании также отмечалось, что от руководства «Транснефти» поступил документ о разработке проекта защитных сооружений в границах города вдоль нефтепровода «Дружба», сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

Напомним: в 2016 году компания «Транснефть - Дружба» потребовала снести дома, находящиеся в охранной зоне нефтепровода «Дружба», подав соответствующие иски в суд. Для нескольких десятков кузнецких семей возникла угроза лишиться единственного жилья.

В феврале 2017-го губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с представителями ПАО «Транснефть». После разговора за закрытыми дверями вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов сообщил, что представители компании готовы искать решение проблемы другим путем. А в марте депутаты Собрания представителей Кузнецка обратились к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о переносе участка нефтепровода «Дружба-2», проходящего в черте населенного пункта.