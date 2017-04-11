11.04.2017 | 09:46

Во вторник, 11 апреля 2017 года, в Пензе на 82-м году жизни скончалась легендарная исполнительница песен Вера Аношина.

Об этом сообщил в своем микроблоге губернатор Пензенской области Иван Белозерцев: «Ушла из жизни замечательная певица, заслуженная артистка РСФСР, первая исполнительница песен «18 лет» и «Милая роща» Вера Степановна Аношина. Глубокие соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Веру Степановну за ее талант, чистое сердце и открытую душу».

Вера Аношина родилась в деревне Безобразовка (сейчас - Сосновка) Кузнецкого района. Долгое время была солисткой Пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина, а также солисткой областной филармонии. В репертуаре певицы около 20 композиций пензенских авторов.

27 мая 2015 года Вера Степановна отметила свой 80-й юбилей. Она встретила гостей в эксклюзивном концертном наряде, с красивой прической и маникюром. За чашкой чая именинница пела, рассказывала о своем творчестве, показывала многочисленные фотографии.

В региональном министерстве культуры и туризма сообщили, что в последнее время певица тяжело болела.