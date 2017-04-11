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Общество | Пензенцев проводили на XVI Дельфийские игры

11.04.2017|16:56
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В Губернаторском доме торжественно проводили сборную Пензенской области на Дельфийские игры. Они пройдут в 16-й раз. В 2017 году во всероссийском молодежном творческом конкурсе примут участие 2 500 человек в возрасте от 10 до 25 лет.

«Будет нелегко, нужно биться. Но вы для того и едете, чтобы в честной творческой борьбе получить высшее поощрение. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такие талантливые ребята», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

В программе Дельфийских игр 30 номинаций. В категории «Народное пение» пензенцы являются одними из лучших в стране.

Финал российских Дельфийских игр состоится 18 апреля в Екатеринбурге. Пензенская сборная к творческой схватке готова.

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