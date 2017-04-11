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Общество | Пензенцев пригласили сдать кровь для больных гемофилией

11.04.2017|10:41
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В понедельник, 17 апреля, в Пензе состоится донорская акция «Услышьте их голоса!», приуроченная ко Всемирному дню гемофилии.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, на планете от этого заболевания страдают 400 тысяч человек, в России их около 15 тысяч. Гемофилия характеризуется нарушением механизма свертывания крови.

«Сегодня донорская кровь является единственным средством для лечения и спасения людей с гемофилией. Из нее готовят жизненно необходимые препараты крови и факторы свертывания. Служба крови приглашает всех желающих присоединиться к акции и сдать кровь в поддержку больных гемофилией», - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Акция «Услышьте их голоса!» пройдет в мобильном пункте забора крови на территории Пензенского государственного аграрного университета (ул. Ботаническая, 30) с 9:00 до 13:00.

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