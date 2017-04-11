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Общество | Пензенцев пригласили отметить Пасху в парке им. Белинского

11.04.2017|12:41
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В воскресенье, 16 апреля, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского состоится праздник Светлой Пасхи.

Для гостей в этот день запланирована развлекательная программа, в которую войдет выступление солистов хора ветеранов «Патриот» и конкурс детских рисунков на асфальте. Также все желающие смогут сделать пасхальное яйцо на мастер-классе по различным видам декоративно-прикладного творчества.

Для посетителей парка организуют тематическую выставку-продажу «Клуб народных умельцев», на которой будут представлены сувениры из глины, бисера, дерева и других материалов.

«Всех участников ждет чаепитие с традиционной пасхальной выпечкой – куличом», - сообщается на сайте ЦПКиО им. В. Г. Белинского.

Начало праздника запланировано на 14:00.

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