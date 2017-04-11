11.04.2017 | 17:27

Чем ближе к Светлому Воскресению Христову, тем дороже становятся продукты для праздничного стола. Пока еще хозяйки могут немного сэкономить. Понятно, что все стараются выбрать только самое свежее и вкусное. За деревенскими куриными яйцами с янтарными желтками многие традиционно идут на рынок.

«У меня есть постоянные покупатели, приходят каждую неделю, пишут благодарности», - поделилась продавец Мария Панченко.

«Людей интересует, свежие ли яйца. Так как они у нас всегда свежие, рассказываем еще, откуда привезли. Спросом пользуются те, что из Колышлейского района», - рассказала продавец Марина Ключникова.

Яйца к православному празднику не только красят. Они неотъемлемая часть рецепта и сдобного кулича, и пасхи. Для нее молочные продукты к Воскресению Христову на рынках всегда дорожают. Если прошлой зимой килограмм творога стоил порядка 150 рублей, на той неделе 200, то сейчас за него просят уже 300 рублей.

«Творог подорожал всего на 100 рублей, а цены на сметану, масло и сливки остались прежними», - уточнила продавец Валентина Пронина.

Опытные покупатели точно знают, какой для хорошей пасхи нужен творог: не кислый, не сухой.

Ну и, конечно же, ни пасха, ни кулич без изюма не бывают. Его в Пензу привозят из Средней Азии.

Таким образом, для приготовления пасхального кулича понадобятся следующие продукты. На 1 кг муки нужно 300 граммов молока, 6 яиц, 350 граммов сахара, 350 граммов масла и 150 граммов изюма. Цукаты и ванилин по вкусу.

Для пасхи на 1 кг творога надо 300 граммов сахара, 5 яиц, 250 граммов сливочного масла, 200 граммов сметаны и 100 граммов изюма.

Ни один праздничный стол без десятка крашеных яиц не обойдется. В итоге, учитывая среднюю стоимость продуктов на сегодняшний день, хозяйкам на эти угощения придется потратить минимум 1 тысячу 65 рублей 20 копеек.