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Общество | Пасхальный стол обойдется пензенским хозяйкам в 1 065 рублей

11.04.2017|17:27
Печать

Чем ближе к Светлому Воскресению Христову, тем дороже становятся продукты для праздничного стола. Пока еще хозяйки могут немного сэкономить. Понятно, что все стараются выбрать только самое свежее и вкусное. За деревенскими куриными яйцами с янтарными желтками многие традиционно идут на рынок.

«У меня есть постоянные покупатели, приходят каждую неделю, пишут благодарности», - поделилась продавец Мария Панченко.

«Людей интересует, свежие ли яйца. Так как они у нас всегда свежие, рассказываем еще, откуда привезли. Спросом пользуются те, что из Колышлейского района», - рассказала продавец Марина Ключникова.

Яйца к православному празднику не только красят. Они неотъемлемая часть рецепта и сдобного кулича, и пасхи. Для нее молочные продукты к Воскресению Христову на рынках всегда дорожают. Если прошлой зимой килограмм творога стоил порядка 150 рублей, на той неделе 200, то сейчас за него просят уже 300 рублей.

«Творог подорожал всего на 100 рублей, а цены на сметану, масло и сливки остались прежними», - уточнила продавец Валентина Пронина.

Опытные покупатели точно знают, какой для хорошей пасхи нужен творог: не кислый, не сухой.

Ну и, конечно же, ни пасха, ни кулич без изюма не бывают. Его в Пензу привозят из Средней Азии.

Таким образом, для приготовления пасхального кулича понадобятся следующие продукты. На 1 кг муки нужно 300 граммов молока, 6 яиц, 350 граммов сахара, 350 граммов масла и 150 граммов изюма. Цукаты и ванилин по вкусу.

Для пасхи на 1 кг творога надо 300 граммов сахара, 5 яиц, 250 граммов сливочного масла, 200 граммов сметаны и 100 граммов изюма.

Ни один праздничный стол без десятка крашеных яиц не обойдется. В итоге, учитывая среднюю стоимость продуктов на сегодняшний день, хозяйкам на эти угощения придется потратить минимум 1 тысячу 65 рублей 20 копеек.

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Гость|11.04.2017 18:54|

да на х он нужен такой стол

Шашлычник|11.04.2017 18:56|

Каков стол - таков и стул)))

Гость|11.04.2017 19:04|

Цены на продовольствие в среднем выросли на 25%, по отдельным позициям на 50-100%. Многие качественные продукты, необходимые для здорового сбалансированного питания, в том числе по медицинским показателям, стали дефицитом. Отечественные производители в условиях отсутствия длинных и дешевых кредитов и реальной государственной поддержки, общей нестабильности экономической ситуации вполне ожидаемо не смогли извлечь пользу для развития собственного бизнеса за исключением роста производства пальмовых сыров, горящего творога и прочих суррогатов, выдаваемых в настоящее время за еду.

Возможны перебои с поставками следующих групп товаров: мясо свинина, говядина, овощи, включая помидоры, морковь, свекла, капуста, лук, картофель, мука, сахар. яйца, крупа гречневая, пшено, рис, фрукты, включая яблоки, апельсины, бананы, гигиенические и моющие средства.

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