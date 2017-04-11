11.04.2017 | 17:38

Возрождение Спасского кафедрального собора продолжается, работы не прекращаются ни на один день. Начали наружную отделку.

«Обрамление церковных окон сделано из стеклофибробетона. Это особо прочный и легкий материал», - рассказал начальник цеха по производству декоративных элементов Максим Кулев.

Такие элементы украшения фасада прослужат от 50 до 100 лет. В покраске они не нуждаются. Так что цвет останется таким же. На фибробетон будет потрачено не менее 60 миллионов рублей.

Полностью проведены кровельные работы, утеплены чердачные помещения, смонтирована система отопления, вентиляция сделана на 30%. До начала следующей зимы наружная отделка должна быть завершена. Сейчас приступают к приведению в надлежащий вид колокольни.

«Ее заштукатурят, покрасят, там повесят декоративные элементы. Планируем закончить к декабрю», - уточнил главный инженер епархии Вадим Яцков.

Первое богослужение в Спасском соборе намерены провести в 2018 году. На его освящение приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Уже известно, как будет выглядеть внутреннее убранство главного храма Пензы, когда закончится роспись стен и сводов. Правда, конкретные сроки этого не сообщаются.