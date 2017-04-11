11.04.2017 | 16:05

Сотрудники МЧС напомнили жителям частного сектора, как нужно сжигать мусор. По словам спасателей, в последние годы люди реже стали утилизировать отходы таким способом.

«Мы закапываем мусор на участке», - заверила жительница частного сектора Галина Пятайкина.

Однако на дачах и в лесу мерами безопасности часто пренебрегают. Тем же грешат сельхозпроизводители, которые огнем очищают пашни. В результате за последние сутки сотрудникам МЧС пришлось 45 раз выезжать на ликвидацию возгораний.

Начальник отдела надзорной деятельности Пензенского района Сергей Ветошкин подчеркнул, что сжигать мусор можно в вырытых котлованах и металлических бочках, если рядом есть тара с водой. Во время отдыха на природе мангал должен стоять на земле, очищенной от травы, на расстоянии не менее пяти метров от построек.

Разведение костров в лесу запрещено. За несоблюдение требований пожарной безопасности накажут в соответствии с административным кодексом.

«Налагается штраф на граждан от 1 000 до 1 500 рублей, на должностных лиц от 10 000 до 15 000, на юридических от 150 000 до 200 000», - сообщил Сергей Ветошкин.

Суммы штрафов вырастают, если нарушение произошло, когда на территории региона действует особый противопожарный режим. Пока в области он не объявлен.