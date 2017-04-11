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Общество | Ленинградские поисковики передали пензенским коллегам награды бойца

11.04.2017|09:07
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Медали «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда», которыми был награжден уроженец Лунинского района Иван Ермолаевич Пешаков, в ближайшее время будут переданы его родственникам. Останки воина нашли в 2013 году поисковики Ленинградской области в Кировском районе.

На открытии Всероссийской акции «Вахта памяти - 2017», которое прошло в Калининграде с 5 по 8 апреля, бойцы передали награды представителям пензенского отряда «Поиск-вездеход».

В церемонии участвовали председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова и член поискового отряда «Поиск-вездеход» Константин Кривулин.

«На мероприятии был презентован новый проект «Судьба солдата», который подразумевает объединение имеющихся в поисковых объединениях методик и практик по установлению судеб пропавших в годы Великой Отечественной войны», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

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