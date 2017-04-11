11.04.2017 | 09:11

В Казани завершился поволжский этап XII Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», стартовавший 8 апреля.

В финале старшей возрастной группы (2002-2003 г. р.) за первое место боролись юные футболисты из Бирского детского дома Республики Башкортостан и республиканской специальной общеобразовательной школы имени Галлямова из Татарстана. Результатом матча стала победа хозяев со счетом 5:0.

Победу в младшей возрастной группе (2004-2005 г. р.) одержала команда детского дома г. Орск Оренбургской области. Со счетом 3:0 она обыграла дружину из «Искры» - центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (г. Сызрань Самарской области).

Третье место среди игроков обеих возрастных категорий досталось футболистам из Люльпанского детского дома Республики Марий Эл.

Команда из Неверкинской школы-интерната не смогла пробиться в финал.

Обладатели всех трех призовых мест получили заслуженные кубки и призы из рук директора компании «МегаФон» в Татарстане Андрея Золотарева. А победители – казанцы и орчане – еще и путевку на всероссийский этап соревнований, который пройдет в Сочи в конце мая.

«Уже 12 лет компания «МегаФон» проводит соревнования «Будущее зависит от тебя». За это время тысячи мальчишек и девчонок почувствовали вкус победы, получили стимул активнее тренироваться и работать над собой, чтобы добиться высоких результатов. Каждый из участников по-своему талантлив и способен на большие достижения. Мы верим, что, поддерживая детский спорт, мы вносим вклад в правильное развитие нового поколения граждан нашей страны», - прокомментировал Андрей Золотарев.

Почетным гостем соревнований стал ветеран казанского футбола, в прошлом защитник ФК «Рубин» Альберт Файзуллин. Помимо доброго напутствия, ребята, ставшие лучшими в личном зачете, получили памятные фото с футболистом и были отмечены наградами.

В младшей возрастной группе лучшим вратарем стал Федор Королев (Республика Марий Эл), лучшим нападающим – Николай Игольников (Самарская область), лучшим защитником – Валентин Трегуб (Саратовская область), лучшим бомбардиром – Денис Эшплатов (Республика Марий Эл), лучшим игроком – Данил Сонин (Оренбургская область).

Среди участников старшей группы титул лучшего вратаря завоевал Олег Федоров (Республика Марий Эл), лучшего нападающего – Александр Баталов (Республика Башкортостан), лучшего защитника – Николай Ягольников (Оренбургская область), лучшего бомбардира - Данил Ишпайкин (Республика Марий Эл), лучшего игрока - Влад Нургаянов (Республика Татарстан).

Особый вклад в успешный ход соревнований внесли волонтеры, объединенные дирекцией спортивных и социальных проектов, которые на протяжении всего мероприятия оказывали командам неоценимую помощь и поддержку.