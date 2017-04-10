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Общество | Жители Каменского и Тамалинского районов превращают поля в свалки

10.04.2017|11:43
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Инспекторы Управления Росприроднадзора по Пензенской области провели рейды в Каменском и Тамалинском районах и выявили факты нарушения природоохранного законодательства.

Вокруг Каменки комиссия обнаружила многочисленные свалки. Так, на въезде в райцентр со стороны трассы Пенза - Тамбов (в лесополосе и за ней) территория захламлена на площади 9 546 кв. м. Глазам проверяющих предстали деревяшки, полиэтилен, бутылки, сломанная мебель и техника, битый шифер, банки из-под краски и консервов, мешки с мусором. Участок, на котором свалены отходы, относится к землям сельскохозяйственного назначения.

На улице Октябрьской в Каменке участники рейда обнаружили 8 навалов мусора. По пути в село Кувака, в полукилометре от крайних домов в городе, прямо в поле, они обнаружили еще 15 таких мест.

Также отходы лежат в 250 метрах на юг от этой свалки (засоренная площадь составила более 1 000 кв. м) и на берегу безымянного ручья.

В Тамалинском районе помойки обнаружились также в нескольких местах. Так, за фермой в селе Вишневом проверяющие насчитали 5 участков с мусором общей площадью около 7 000 кв. м. В селе Никольском, в конце улицы Центральной, на крутом склоне и в овраге, являющемся водосборной площадью реки Миткирей, складируется навоз, а в поле на северо-восточной окраине свалены отходы.

«По фактам нарушения составлены акты обследования, фототаблицы, планы-схемы. Материалы рейдовых мероприятий направлены в региональное управление ЖКХ и гражданской защиты населения, а также Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области и сельские администрации для ликвидации несанкционированных свалок. Решается вопрос о привлечении физического лица к административной ответственности», - сообщили в управлении Росприроднадзора.

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