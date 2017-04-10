10.04.2017 | 18:33

В программу «Служба 11» обратились пензенцы из двух аварийных домов - на Кулибина, 10, и Ударной, 35. Люди интересовались, нужно ли им платить за разрушающееся жилье.

Журналисты 11 канала не раз рассказывали о рассыпающихся зданиях. Власти настаивали на том, чтобы жители части квартир переехали в более безопасное место. Если такого нет, предоставляли маневренный фонд.

Теперь же владельцы комнат не понимают, неужели придется отдавать деньги дважды - за то, где реально живешь, и за закрытую аварийную площадь. В каждом случае надо разбираться отдельно.

«Те, кто проживает в помещениях маневренного фонда и оформил временную регистрацию, должны обратиться в управляющую компанию. В этом случае плата за содержание и ремонт жилья, а также ЖКУ взиматься не будет», - пояснил зам. главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Кроме того, на Ударной, 35, полностью расселен первый подъезд.

«Те, кто имеет собственность в этом подъезде, но не проживает там и не оформляется в маневренном фонде, обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт жилья. Отдавать же деньги за ЖКУ им не следует», - добавил Юрий Ильин.

Опять-таки нужно написать заявление в управляющую компанию.

Людям из второго подъезда необходимо отдавать деньги за содержание и ремонт. А вот на свете, газе и воде можно сэкономить.

«Если собственники фактически в помещении не проживают, а оплата осуществляется не по приборам учета, а по нормативу, им необходимо представить в управляющую компанию соответствующие документы. В этом случае плата за коммунальные услуги начисляться не будет», - сообщил зам. главы администрации Пензы.

Оставшиеся в разрушающихся домах обязаны вносить деньги за содержание и ремонт, а также электричество, газ и воду.