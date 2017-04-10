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Общество | Владыка Серафим освятил накупольный крест храма в Нижнем Ломове

10.04.2017|11:14
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В воскресенье, 9 апреля, митрополит Серафим совершил чин освящения креста и купола строящегося храма в честь Всех Святых, находящегося в Нижнем Ломове, рядом с городским кладбищем.

«Его высокопреосвященству сослужили иеромонах Антоний (Умнов), и. о. наместника Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря с. Норовка, благочинный Нижнеломовского округа, а также иеромонах Игнатий (Канесев), иерей Сергий Червяков, протодиакон Дионисий Сушко», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Горожане, пришедшие на чин освящения, с молитвой приложились к кресту. Его планируется водрузить в ближайшее время.

По окончании обряда владыка Серафим обратился к пастве с проповедью и выразил надежду, что вскоре в новом храме будут совершаться богослужения.

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Гость|10.04.2017 11:39|

как же интересно читать про эти средневековые ритуалы.

Других-то новостей городских и областных нет, только вот "новости" одной из религий и необходимы жителям

Гость|10.04.2017 12:03|

penzainform.ru писал(a):

и выразил надежду, что вскоре в новом храме будут совершаться богослужения
т.е. гарантии в том, что поп будет младенцев крестить нет? а за чем тогда строили, если не уверены в функционировании точки - участок застолбить?

Гость|10.04.2017 12:13|

penzainform.ru писал(a):

Горожане, пришедшие на чин освящения, с молитвой приложились к кресту.
от чего излечивает данный крест? Есть список излечиваемых заболеваний?

Покруче чем мощи будет, этот крест?

Гость|10.04.2017 12:45|

Гость писал(a):

т.е. гарантии в том, что поп будет младенцев крестить нет?
торговля свечками с наценкой от 1500% более прибыльна чем какие-то магические ритуалы

Гость|10.04.2017 12:46|

penzainform.ru писал(a):

Его высокопреосвященству сослужили иеромонах Антоний
вот они затейники, звания себе придумавать.

У них еще Владыка есть... ситхов наверняка!

Гость|10.04.2017 12:48|

«В мире недостаточно любви и благости, чтобы их можно было расточать воображаемым существам». Ницше Ф.

«В мире столько безумия, что извинить бога может лишь то, что он не существует».

Стендаль

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