10.04.2017 | 11:14

В воскресенье, 9 апреля, митрополит Серафим совершил чин освящения креста и купола строящегося храма в честь Всех Святых, находящегося в Нижнем Ломове, рядом с городским кладбищем.

«Его высокопреосвященству сослужили иеромонах Антоний (Умнов), и. о. наместника Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря с. Норовка, благочинный Нижнеломовского округа, а также иеромонах Игнатий (Канесев), иерей Сергий Червяков, протодиакон Дионисий Сушко», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Горожане, пришедшие на чин освящения, с молитвой приложились к кресту. Его планируется водрузить в ближайшее время.

По окончании обряда владыка Серафим обратился к пастве с проповедью и выразил надежду, что вскоре в новом храме будут совершаться богослужения.