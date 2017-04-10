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Общество | В Пензенской области в «Магните» продавали сыр из будущего

10.04.2017|14:46
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Директор магазина «Магнит», расположенного в Тамале, оштрафована за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей.

«Данной организацией розничной торговли осуществляется фасовка пищевой продукции, а именно сыра, в отсутствие потребителей и дальнейшая реализация данной продукции с нарушением требований законодательства. На этикетке фасованного сыра потребителю была представлена недостоверная информация о времени фасовки и упаковки продукта», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Так, осмотр сыра производился представителями Роспотребнадзора между 8:30 и 8:40. При этом на продукте было указано, что он упакован в 8:51.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд назначил директору магазина «Магнит» АО «Тандер» наказание в виде штрафа в размере 12 000 рублей.

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Гость|10.04.2017 15:09|

penzainform.ru писал(a):

Так, осмотр сыра производился представителями Роспотребнадзора между 8:30 и 8:40. При этом на продукте было указано, что он упакован в 8:51.
Да на импортном шайтан-приборе, который маркировку наносит поди стоял автоматический перевод времени с зимнего на летнее, вот так оно и вышло.

А в магазе (вырезано цензурой) действительно видал яйца, заблаговременно под вечер отмаркированные завтрашним днем.

Гость|10.04.2017 15:36|

Это в любом пупермаркете

Гость|10.04.2017 15:42|

Там многое будущего))) И не верьте ценникам "СКИДКИ" на кассе обычные цены пробъхются, и дьявольский дежурный ответ типа заменить не успели...

Имя: Гость
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