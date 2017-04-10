10.04.2017 | 14:46

Директор магазина «Магнит», расположенного в Тамале, оштрафована за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей.

«Данной организацией розничной торговли осуществляется фасовка пищевой продукции, а именно сыра, в отсутствие потребителей и дальнейшая реализация данной продукции с нарушением требований законодательства. На этикетке фасованного сыра потребителю была представлена недостоверная информация о времени фасовки и упаковки продукта», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Так, осмотр сыра производился представителями Роспотребнадзора между 8:30 и 8:40. При этом на продукте было указано, что он упакован в 8:51.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд назначил директору магазина «Магнит» АО «Тандер» наказание в виде штрафа в размере 12 000 рублей.