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Общество | В Пензе прокуратура требует закрытия 30 сайтов о наркотиках и стероидах

10.04.2017|12:45
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Прокуратура Железнодорожного района добивается закрытия сайтов с информацией о способах производства, приобретения и незаконной купле-продаже наркотиков и анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества.

В процессе мониторинга было выявлено более 30 подобных сайтов, доступ к которым имел неограниченный круг лиц.

«В результате в суд было направлено пять заявлений о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации для последующей блокировки доступа к этим сайтам», - сообщили в областной прокуратуре.

В настоящее время заявления находятся на рассмотрении.

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