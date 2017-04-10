10.04.2017 | 12:45

Прокуратура Железнодорожного района добивается закрытия сайтов с информацией о способах производства, приобретения и незаконной купле-продаже наркотиков и анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества.

В процессе мониторинга было выявлено более 30 подобных сайтов, доступ к которым имел неограниченный круг лиц.

«В результате в суд было направлено пять заявлений о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации для последующей блокировки доступа к этим сайтам», - сообщили в областной прокуратуре.

В настоящее время заявления находятся на рассмотрении.