10.04.2017 | 16:18

В понедельник, 10 апреля, в администрации Кузнецка состоялось совещание, темой которого стала приватизация городского имущества.

Так, началось акционирование МУП «Горэлектросеть». Средства, вырученные от продажи акций, направят в бюджет. Уже поставлен на кадастровый учет 181 объект электросетевого хозяйства.

Кроме того, Кузнецк планирует передать в концессию городскую систему водоснабжения и водоотведения.

«В настоящее время проходит процедура согласования существенных условий соглашения по инициативе лица, выступившего с предложением о заключении соответствующего соглашения, - ООО «Компьюлинк», - уточнил председатель комитета по управлению имуществом администрации г. Кузнецка Павел Садовников.

МУП «Ритуал» намечено преобразовать в общество с ограниченной ответственностью с целью приватизации, МУП ЖКК «Кристалл» - ликвидировать.

МКУП «Дорсервис» и «Зеленый город» планируют преобразовать в муниципальное унитарное предприятие.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, в 2016 году приватизация городской собственности принесла в бюджет 17 миллионов рублей.