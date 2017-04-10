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Общество | В Кузнецке началось акционирование МУП «Горэлектросеть»

10.04.2017|16:18
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В понедельник, 10 апреля, в администрации Кузнецка состоялось совещание, темой которого стала приватизация городского имущества.

Так, началось акционирование МУП «Горэлектросеть». Средства, вырученные от продажи акций, направят в бюджет. Уже поставлен на кадастровый учет 181 объект электросетевого хозяйства.

Кроме того, Кузнецк планирует передать в концессию городскую систему водоснабжения и водоотведения.

«В настоящее время проходит процедура согласования существенных условий соглашения по инициативе лица, выступившего с предложением о заключении соответствующего соглашения, - ООО «Компьюлинк», - уточнил председатель комитета по управлению имуществом администрации г. Кузнецка Павел Садовников.

МУП «Ритуал» намечено преобразовать в общество с ограниченной ответственностью с целью приватизации, МУП ЖКК «Кристалл» - ликвидировать.

МКУП «Дорсервис» и «Зеленый город» планируют преобразовать в муниципальное унитарное предприятие.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, в 2016 году приватизация городской собственности принесла в бюджет 17 миллионов рублей.

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Гость|10.04.2017 16:47|

Ой-вей! Началась веселуха!

Гость|10.04.2017 16:51|

Вряд ли надо ждать добра . Уверен , будет только хуже . Однозначно !

Гость|10.04.2017 17:08|

Короче как и водоканал уйдет на кипр

Гость|10.04.2017 17:10|

Гость писал(a):

Короче как и водоканал уйдет на кипр
и слава богу!

Гость|10.04.2017 17:15|

Сначала за бесценок приватизируют, а затем цыгосударству вновь выкупать по "рыночной" стоимости. Маладцы, чо.

Гость|10.04.2017 17:17|

Знакомая схемка ни чо нового скучно

Гость|10.04.2017 17:18|

Гость писал(a):

а затем государству вновь выкупать
Зачем?

Имя: Гость
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