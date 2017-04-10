В понедельник, 10 апреля, в администрации Кузнецка состоялось совещание, темой которого стала приватизация городского имущества.
Так, началось акционирование МУП «Горэлектросеть». Средства, вырученные от продажи акций, направят в бюджет. Уже поставлен на кадастровый учет 181 объект электросетевого хозяйства.
Кроме того, Кузнецк планирует передать в концессию городскую систему водоснабжения и водоотведения.
«В настоящее время проходит процедура согласования существенных условий соглашения по инициативе лица, выступившего с предложением о заключении соответствующего соглашения, - ООО «Компьюлинк», - уточнил председатель комитета по управлению имуществом администрации г. Кузнецка Павел Садовников.
МУП «Ритуал» намечено преобразовать в общество с ограниченной ответственностью с целью приватизации, МУП ЖКК «Кристалл» - ликвидировать.
МКУП «Дорсервис» и «Зеленый город» планируют преобразовать в муниципальное унитарное предприятие.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, в 2016 году приватизация городской собственности принесла в бюджет 17 миллионов рублей.
Ой-вей! Началась веселуха!