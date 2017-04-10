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Общество | Учреждения здравоохранения области задолжали по контрактам 114 млн

10.04.2017|09:23
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Прокуратура Пензенской области выявила факты неисполнения обязательств по государственным контрактам: практически все учреждения здравоохранения региона несвоевременно оплачивают заключенные с хозяйствующими субъектами договоры.

Общий объем задолженности по состоянию на 22 марта составил 114,2 млн рублей. Из них 19,9 млн необходимо отдать за услуги ЖКХ ресурсоснабжающим организациям.

Основная часть долга приходится на учреждения Пензы, Каменского, Колышлейского, Нижнеломовского и Шемышейского районов.

«В связи с этим прокуратурой области в адрес регионального министра здравоохранения внесено представление об устранении нарушений законодательства. В настоящее время оно находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|10.04.2017 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Общий объем задолженности по состоянию на 22 марта составил 114,2 млн рублей. Из них 19,9 млн необходимо отдать за услуги ЖКХ ресурсоснабжающим организациям.
Аптимизировали аптимизировали да не выаптимизировали.

Зато стрючок по германиям катался с германцами договаривался-турыст.

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