10.04.2017 | 10:52

Комиссия Пензенского УФАС России признала СМС-рассылку от имени «Taxi…» противоречащей требованиям федерального закона «О рекламе».

Данный вопрос был рассмотрен в связи с обращением гражданина, просившего пресечь доставку спама на его абонентский номер.

В итоге распространителю рекламы выдали предписание об устранении нарушения. Соответствующие материалы направлены для возбуждения административного дела, сообщили в пресс-службе Пензенского УФАС России.

Напомним: в мае 2014 года вступили в силу поправки, в соответствии с которыми сотовым операторам запрещалось рассылать СМС-рекламу без согласия абонента. Но если клиент сам дал разрешение на получение таких сообщений, оператор за допуск спама отвечать не будет.

В том же году пензенское УФАС разбиралось с навязчивой рекламой кредитов. Тогда по обращению одного из жителей областного центра было возбуждено два дела.