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Общество | Пензенское УФАС признало незаконной СМС-рассылку от службы такси

10.04.2017|10:52
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Комиссия Пензенского УФАС России признала СМС-рассылку от имени «Taxi…» противоречащей требованиям федерального закона «О рекламе».

Данный вопрос был рассмотрен в связи с обращением гражданина, просившего пресечь доставку спама на его абонентский номер.

В итоге распространителю рекламы выдали предписание об устранении нарушения. Соответствующие материалы направлены для возбуждения административного дела, сообщили в пресс-службе Пензенского УФАС России.

Напомним: в мае 2014 года вступили в силу поправки, в соответствии с которыми сотовым операторам запрещалось рассылать СМС-рекламу без согласия абонента. Но если клиент сам дал разрешение на получение таких сообщений, оператор за допуск спама отвечать не будет.

В том же году пензенское УФАС разбиралось с навязчивой рекламой кредитов. Тогда по обращению одного из жителей областного центра было возбуждено два дела.

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Гость|10.04.2017 11:51|

УФАС-займитесь сервисным центром пластиковых окон-ну задрали на нет

Гость|10.04.2017 11:58|

penzainform.ru писал(a):

В итоге распространителю рекламы выдали предписание об устранении нарушения.
И все? За это штраф положе до 300 т.р. бюджету что деньги не нужны?

Имя: Гость
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