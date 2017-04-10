10.04.2017 | 17:06

На видеоконференции, которую в понедельник, 10 апреля, губернатор Иван Белозерцев провел с главами муниципальных образований, обсудили вопрос, связанный с предстоящим купальным сезоном.

«Каждый год нам не хватает времени, для того чтобы оборудовать пляжи. Каждый год главы докладывают, что они собираются сделать: завезти песок, благоустроить территорию, поставить таблички там, где нельзя купаться, и каждый раз не успевают», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев потребовал привлечь к благоустройству мест отдыха у воды бизнесменов.

«У нас главы районов как собаки на сене: сами не оборудуют пляжи и бизнес не привлекают. Пляжи должны быть бесплатные, но мороженое, пирожные, вода - всем этим предприниматели могут заниматься. Нужно поставить условия, что должны быть урны и другие элементы благоустройства, должны дежурить спасатели», - предложил он.

Также Иван Александрович предложил привлекать к дежурствам на водоемах местных жителей или, к примеру, студентов, приехавших на лето на родину.

«Продумайте систему оплаты, и мы сохраним и наших детей, и взрослых», - заключил губернатор.