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Общество | Иван Белозерцев предложил привлечь бизнес к оборудованию пляжей

10.04.2017|17:06
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На видеоконференции, которую в понедельник, 10 апреля, губернатор Иван Белозерцев провел с главами муниципальных образований, обсудили вопрос, связанный с предстоящим купальным сезоном.

«Каждый год нам не хватает времени, для того чтобы оборудовать пляжи. Каждый год главы докладывают, что они собираются сделать: завезти песок, благоустроить территорию, поставить таблички там, где нельзя купаться, и каждый раз не успевают», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев потребовал привлечь к благоустройству мест отдыха у воды бизнесменов.

«У нас главы районов как собаки на сене: сами не оборудуют пляжи и бизнес не привлекают. Пляжи должны быть бесплатные, но мороженое, пирожные, вода - всем этим предприниматели могут заниматься. Нужно поставить условия, что должны быть урны и другие элементы благоустройства, должны дежурить спасатели», - предложил он.

Также Иван Александрович предложил привлекать к дежурствам на водоемах местных жителей или, к примеру, студентов, приехавших на лето на родину.

«Продумайте систему оплаты, и мы сохраним и наших детей, и взрослых», - заключил губернатор.

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Гость|10.04.2017 17:26|

penzainform.ru писал(a):

что они собираются сделать: завезти песок, благоустроить территорию, поставить таблички там, где нельзя купаться, и каждый раз не успевают»
Ну не, Иван Александрович, таблички-то как раз ставят, успевают к августу.

Гость|10.04.2017 17:28|

penzainform.ru писал(a):

Также Иван Александрович предложил привлекать к дежурствам на водоемах местных жителей или, к примеру, студентов, приехавших на лето на родину
Прально, сразу по приезду впаять административку и часов эдак 200 общественно-полезных работ в виде уюорки срача или дежурства спасателем.

Гость|10.04.2017 17:37|

Нужно чиновников привлекать. К ответственности.

Гость|10.04.2017 17:37|

penzainform.ru писал(a):

«Каждый год нам не хватает времени, для того чтобы оборудовать пляжи. Каждый год главы докладывают, что они собираются сделать: завезти песок, благоустроить территорию, поставить таблички там, где нельзя купаться, и каждый раз не успевают», - отметил глава региона.
penzainform.ru писал(a):
поставить таблички там, где нельзя купаться, и каждый раз не успевают», - отметил глава региона.
Предлагаю двухстороннюю табличку поставить на въезде-выезде из города.

Гость|10.04.2017 17:41|

Из Пензы добро пожаловать в рай а в Пензу добро пожаловать в срач

Гость|10.04.2017 18:19|

ха-ха-ха.!! привлекать местный бизнес к оборудованию пляжей..пляжей,где вода не проходит по санитарным нормам для купания..Прежде рейд уважаемые чиновники вплотную вдоль берегов сделайте и заткните потайные канализационные выпуски от барковских дач,коттеджей в Междуречье,на острове Пески..ну и дальше вплоть до бакунинского моста..

Гость|10.04.2017 18:20|

Он пытается что то сделать, а надзорные органы все зарубят.

Гость|10.04.2017 18:25|

Гость писал(a):

Он пытается что то сделать, а надзорные органы все зарубят.
А ОН КТО ХРЕН В СТАКАНЕ ИЛИ ВЛАСТЬ? ЗАКОННО ИЗБРАЛИ ПУСТЬ ТРАХАЕТ ЭТИХ БЕЗДЕЛЬНИКОВ А НАРОД ЕСЛИ ЧТО ПОМОЖЕТ

Имя: Гость
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