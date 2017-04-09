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Общество | Жители Южной Поляны из-за аварии остались без воды, тепла и света

09.04.2017|16:09
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На Южной Поляне произошла серьезная коммунальная авария. Территория возле дома № 2 в 1-м проезде Лобачевского оцеплена полицией. Из-под земли вырывается кипяток вместе с газом. Подачу последнего в спешном порядке пытаются остановить представители акционерного общества «Метан».

«Мы следим, чтобы никто не подходил, не пользовался открытым огнем. Идет не только газ, но и вода. Вот что произошло: без согласования земляных работ повредили газопровод среднего давления», - пояснил главный инженер АО «Метан» Максим Комиссаров.

Свою причастность к прорыву чужой сети сотрудники теплоснабжающей организации признавать отказались. Тем временем местные жители говорят, что их квартиры в ночь на воскресенье заливало кипятком.

«Я проснулся, вышел и понял, что в подъезде стоит горячая вода. Пришлось вылезать через окно. Потом вышла соседка. Вся улица была в горячей воде. Рабочие приехали, все раскопали, под утро они повредили газовую трубу», - рассказал житель Пензы Евгений Гришнин.

В результате коммунальной аварии люди временно остались без воды, тепла и света.

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Гость|09.04.2017 16:54|

Хватит уже топить! Выключайте отопление .

Гость|09.04.2017 17:00|

Только о возвышенном задумалось ОПГ,о пасхе,как опять что-то бахнуло.

Гость|09.04.2017 17:02|

Каждый сезон по 20 раз аварии ,не город а дерьмо.

Имя: Гость
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