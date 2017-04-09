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Общество | В Заречном пустили бесплатный автобус до кладбища

09.04.2017|11:01
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В Заречном местная ритуальная компания организовала движение автобусов до муниципального кладбища и обратно. Проезд в них бесплатный.

В первый рейс автобусы отправились 5 апреля, последний запланирован на 22 октября, сообщается на портале «Заречье сегодня».

Транспортные средства ездят на кладбище два раза в неделю - по средам и воскресеньям. Из закрытого города (от улицы Коммунальной, 88) они отъезжают в 9:00. Обратно бесплатный автобус возит зареченцев в 12:00.

Напомним: в ходе оперативного совещания в областном правительстве, состоявшегося 3 апреля, губернатор Иван Белозерцев поручил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву организовать проезд до городских кладбищ на Пасху.

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Гость|09.04.2017 11:34|

В ЛосьСити, бесплатные автобусы запустили, а в Пензе только платные парковки! Не за наш ли счет Лосей кормим? или Мера с его халявой - субботниками менять пора?

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