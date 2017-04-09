09.04.2017 | 14:10

Взрослое население Пензенской области ждет плановая иммунизация от пневмококковой инфекции. В наш регион поступила вакцина «Пневмо-23». В первую очередь препарат предназначен для людей, находящихся в так называемой группе риска.

«Это те, чья деятельность связана с многочисленными контактами. В данную группу попадают и призывники. В армии очень большая скученность, и они могут заразиться друг от друга», - сообщила врач-инфекционист Ирина Тищенко.

«Я пришел, чтобы сделать профилактическую прививку от пневмонии», - пояснил призывник Никита Кевдин.

Также вакцинацию проходят лица, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт, поскольку у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск возникновения осложнений особенно велик.

Вирус вызывает тяжелые виды пневмонии, менингита и отита. Болезнь передается воздушно-капельным путем, поэтому в 2017 году плановая иммунизация ждет и медицинских работников.

«Мы постоянно находимся в зоне риска. На прием приходит много людей с вирусной инфекцией», - отметила медсестра Надежда Федяшкина.

После того как вакцинацию пройдут представители группы риска, прививку смогут сделать все желающие пензенцы.