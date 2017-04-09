09.04.2017 | 12:41

В Пензе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели профилактическую встречу с учениками средней школы № 20. Мероприятие под названием «Прививка от курения» состоялось в рамках акции «Сурский край без наркотиков».

В ходе встречи полицейские рассказали школьникам об опасности курения.

«В ней принимали участие ученики средних классов - именно в этом возрасте, по наблюдениям специалистов, многие люди пробуют первую в жизни сигарету. Курение зачастую становится шагом, который может привести к употреблению наркотических средств», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Чтобы подростки лучше усвоили информацию, полицейские решили наглядно продемонстрировать им вред сигарет. Для этого они обратились за помощью к специалистам организации «Наука и образование».

Приглашенные гости провели несколько ярких опытов, в ходе которых школьники смогли увидеть, какое действие оказывает табачный дым, как выглядят легкие курильщика и к каким последствиям приводит употребление табака.