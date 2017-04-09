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Общество | В Пензе к Пасхе приведут в порядок муниципальные кладбища

09.04.2017|12:32
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В воскресенье, 9 апреля, за неделю до Пасхи, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил Новозападное, Ахунское и Восточное муниципальные кладбища, чтобы оценить уровень благоустройства их территорий.

По результатам объезда мэр города раздал ряд распоряжений. В частности, директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову поручено отремонтировать подъездные дороги к Восточному и Ахунскому кладбищам. У последнего Виктор Кувайцев потребовал привести в порядок входную группу и прилегающую территорию.

На Новозападном кладбище градоначальника не устроило состояние мусорных контейнеров.

«Сегодня в 6 утра весь мусор вывозили, следующий вывоз запланирован на завтра. До 8 утра здесь уже ничего не будет», - пообещал директор МУП «Спецбюро» Вадим Костин.

Отдельно Виктор Кувайцев подчеркнул необходимость обеспечения людей водой. По словам Вадима Костина, пока нет возможности включить водопровод, вопрос будет решен за счет достаточного наполнения баков.

«За этим нужно строго следить, чтобы не доставлять неудобств людям. Проблем не должно быть ни с чистотой, ни с водой», - потребовал мэр.

Напомним: в ходе оперативного совещания в областном правительстве, состоявшегося 3 апреля, губернатор Иван Белозерцев поручил Виктору Кувайцеву организовать проезд до городских кладбищ на Пасху и проконтролировать их благоустройство.

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Гость|09.04.2017 13:02|

в карсаевке Белинского района бардак около кладбищ, просили тележку поставить никто не шевелится

Гость|09.04.2017 13:12|

На Пасху не ходят на кладбище по христианским канонам.. .

Гость|09.04.2017 13:36|

Лучше бы с цыганками разобрался, невозможно придти на кладбище и спокойно помянуть усопших

Гость|09.04.2017 13:38|

penzainform.ru писал(a):

По результатам объезда мэр города раздал ряд распоряжений. В частности, директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову поручено отремонтировать подъездные дороги к Восточному и Ахунскому кладбищам. У последнего Виктор Кувайцев потребовал привести в порядок входную группу
Готовятся к недалекому будущему-народ их будет там упокаивать после шухера?

Гость|09.04.2017 13:54|

А когда приведут в порядок туалет на ново-западном кладбище Ужас что там творится. Виктор Кувайцев загляни туда1

Имя: Гость
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