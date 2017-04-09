09.04.2017 | 12:32

В воскресенье, 9 апреля, за неделю до Пасхи, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил Новозападное, Ахунское и Восточное муниципальные кладбища, чтобы оценить уровень благоустройства их территорий.

По результатам объезда мэр города раздал ряд распоряжений. В частности, директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову поручено отремонтировать подъездные дороги к Восточному и Ахунскому кладбищам. У последнего Виктор Кувайцев потребовал привести в порядок входную группу и прилегающую территорию.

На Новозападном кладбище градоначальника не устроило состояние мусорных контейнеров.

«Сегодня в 6 утра весь мусор вывозили, следующий вывоз запланирован на завтра. До 8 утра здесь уже ничего не будет», - пообещал директор МУП «Спецбюро» Вадим Костин.

Отдельно Виктор Кувайцев подчеркнул необходимость обеспечения людей водой. По словам Вадима Костина, пока нет возможности включить водопровод, вопрос будет решен за счет достаточного наполнения баков.

«За этим нужно строго следить, чтобы не доставлять неудобств людям. Проблем не должно быть ни с чистотой, ни с водой», - потребовал мэр.

Напомним: в ходе оперативного совещания в областном правительстве, состоявшегося 3 апреля, губернатор Иван Белозерцев поручил Виктору Кувайцеву организовать проезд до городских кладбищ на Пасху и проконтролировать их благоустройство.