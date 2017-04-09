Асфальтобетонный завод МУП «Пензадормост» для увеличения объемов работ по восстановлению дорожного покрытия работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщил директор предприятия Вячеслав Голохвастов мэру Виктору Кувайцеву, посетившему завод в воскресенье, 9 апреля.
В настоящее время производительность АБЗ составляет около 25 тонн в час.
Также Вячеслав Голохвастов рассказал градоначальнику о том, как планируется вести работу по восстановлению дорожного полотна в Пензе. Днем будет идти его подготовка, ночью - асфальтировка.
«По итогам поездки Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину лично следить за качеством выполняемых работ по ремонту дорог с применением асфальтобетонной смеси», - отметили в пресс-службе мэрии.
Всего КАМАЗ асфальта в час?вы там его вручную что ли месите?