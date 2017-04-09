09.04.2017 | 11:34

Асфальтобетонный завод МУП «Пензадормост» для увеличения объемов работ по восстановлению дорожного покрытия работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщил директор предприятия Вячеслав Голохвастов мэру Виктору Кувайцеву, посетившему завод в воскресенье, 9 апреля.

В настоящее время производительность АБЗ составляет около 25 тонн в час.

Также Вячеслав Голохвастов рассказал градоначальнику о том, как планируется вести работу по восстановлению дорожного полотна в Пензе. Днем будет идти его подготовка, ночью - асфальтировка.

«По итогам поездки Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину лично следить за качеством выполняемых работ по ремонту дорог с применением асфальтобетонной смеси», - отметили в пресс-службе мэрии.