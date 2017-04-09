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Общество | В Пензе для ремонта дорог производится 25 тонн асфальта в час

09.04.2017|11:34
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Асфальтобетонный завод МУП «Пензадормост» для увеличения объемов работ по восстановлению дорожного покрытия работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщил директор предприятия Вячеслав Голохвастов мэру Виктору Кувайцеву, посетившему завод в воскресенье, 9 апреля.

В настоящее время производительность АБЗ составляет около 25 тонн в час.

Также Вячеслав Голохвастов рассказал градоначальнику о том, как планируется вести работу по восстановлению дорожного полотна в Пензе. Днем будет идти его подготовка, ночью - асфальтировка.

«По итогам поездки Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину лично следить за качеством выполняемых работ по ремонту дорог с применением асфальтобетонной смеси», - отметили в пресс-службе мэрии.

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Гость|09.04.2017 11:51|

Всего КАМАЗ асфальта в час?вы там его вручную что ли месите?

Гость|09.04.2017 11:53|

Опять левый прогон .

Гость|09.04.2017 11:59|

Главное чтобы все было сделано качественно,а не так как всегда.

Гость|09.04.2017 12:03|

ОПГ опять на плаву.Можно делить и властвовать.

Гость|09.04.2017 12:09|

Из чего асфальт, который тает и исчезает?

Гость|09.04.2017 12:23|

Другой вопрос - сколько этого асфальта доезжает до места укладки

Имя: Гость
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