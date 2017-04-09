09.04.2017 | 10:08

В Пензе работы по ремонту дорожного покрытия осуществляются в том числе в ночное время суток. Так, с субботы на воскресенье, 9 апреля, МУП «Пензадормост» провел подготовку улицы Луначарского (от Каракозова до Сурского моста) к фрезеровке и Бакунина (от Урицкого до Бакунинского моста) - к асфальтировке.

На последнем объекте работа продолжится в течение дня, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Также ночью струйно-инъекционным методом восстанавливалось покрытие на улице Гагарина.

9 апреля, кроме ремонта дорог, усилия МУП «Пензадормост» будут направлены на их очистку с помощью пылеуборочных машин и вывоз мусора после субботника, состоявшегося накануне.