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Общество | Жители Федоровки оказались в изоляции из-за непролазной грязи

08.04.2017|18:05
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Весна на Привокзальной улице села Федоровка Каменского района - это раскисшие дороги, жирный чернозем, на котором обильно растет только негодование людей, и практически полная изоляция от внешнего мира. Всему виной непролазная грязь.

«Это не дорога, а караул. Несколько раз мы сами пытались ее улучшить, собирали деньги из своих нищенских пенсий, но все бесполезно. Нам даже своя администрация не может помочь», - возмутился житель села Федоровка Александр Лисин.

Накануне вызвали больному скорую помощь. Машина застряла в начале улицы. Дальше медикам пришлось почти километр идти пешком, а сапоги-то они с собой не прихватили. Здесь же без них нельзя.

Кстати, местные активисты обладают информацией о том, что помощь в Федоровку уже пришла, причем давно. Но, наверное, это секретная информация.

«В документах указано, что на ул. Привокзальную завезено 200 тонн качественной щебенки. Только где она?» - недоумевал правозащитник Василий Власов.

Единственной дорогой в центр села (а это магазин, школа, вокзал, почта) оказываются железнодорожные пути. По ним люди и ходят вместе с поездами, несмотря на опасное соседство. И так на улице Привокзальной было всегда.

«В каждом доме проживали участники войны. Это ужасно, как мы их перевозили, когда кто-то болел! Приходилось перетаскивать до трассы чуть ли не на корыте», - рассказала жительница села Татьяна Максимова.

А пока единственным помощником жителей улицы Привокзальной в Федоровке является солнце. По дороге можно будет передвигаться, только когда оно высушит чернозем.

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Гость|08.04.2017 18:48|

Вот здесь самое место ансамблю скверов.

Гость|08.04.2017 19:28|

я пивной кароль с хмельной легенды с кижеватовой 19 залей те пивом глазами и по барабану

Н.В. Подзорова (гость)|08.04.2017 19:30|

В самой Каменке, районном центре, дороги в безобразном состоянии - например, на ул. Типографской.

Имя: Гость
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