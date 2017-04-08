08.04.2017 | 16:07

В одном из супермаркетов Пензы прошла благотворительная акция под эгидой местного отделения Международного движения Красного Креста. Она называется «Корзина добра».

С посетителями магазина работали волонтеры - студенты медицинского института ПГУ. Они предлагали людям приобрести простые продукты с длительным сроком годности, чтобы потом пожертвовать малоимущим семьям.

За пару часов акции пензенцы набрали три большие корзины продуктов. Их передадут в центр социальной помощи населению, а потом они попадут на стол малообеспеченным.

Такие акции Красного Креста проходят систематически в ряде супермаркетов Пензы.