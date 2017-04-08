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Общество | Пензенцы помогли собрать «Корзину добра» для малоимущих семей

08.04.2017|16:07
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В одном из супермаркетов Пензы прошла благотворительная акция под эгидой местного отделения Международного движения Красного Креста. Она называется «Корзина добра».

С посетителями магазина работали волонтеры - студенты медицинского института ПГУ. Они предлагали людям приобрести простые продукты с длительным сроком годности, чтобы потом пожертвовать малоимущим семьям.

За пару часов акции пензенцы набрали три большие корзины продуктов. Их передадут в центр социальной помощи населению, а потом они попадут на стол малообеспеченным.

Такие акции Красного Креста проходят систематически в ряде супермаркетов Пензы.

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Гость|08.04.2017 19:48|

penzainform.ru писал(a):

ы.

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