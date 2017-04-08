08.04.2017 | 17:54

Спортивный праздник в парке имени Белинского получился не таким массовым, как планировался. Организаторы акции решили, что причина в погоде. Дождь помешал горожанам принять участие в мероприятии.

Среди закаленных пензенцев была Варвара Шарикова. Девочка несколько лет занимается прыжками в воду.

«Я как спортсменка не могла не прийти на этот праздник. Спорт укрепляет здоровье», - подчеркнула Варвара.

Эту акцию на свежем воздухе приурочили ко Всемирному дню здоровья, который отмечался 7 апреля. Посетителей парка ждали спортивные конкурсы и викторины.

«Интересно было и взрослым, и детям. В конце программы всем вручили призы с логотипом парка», - уточнила методист ЦПКиО им. В. Г. Белинского Нина Синева.

За происходившим с любопытством наблюдали не только люди, но и четвероногие посетители. Спортивный праздник продолжался около часа.