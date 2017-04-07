07.04.2017 | 17:09

Вице-губернатор Валерий Савин порекомендовал областному центру медицинской профилактики активнее взаимодействовать с органами власти, городскими и районными администрациями. Об этом он заявил на межведомственном заседании по демографии.

По его мнению, специалисты центра должны пропагандировать здоровый образ жизни среди населения, проводя различные мероприятия.

«Нужно выезжать в города и районы, проводить мастер-классы, привлекать специалистов, работающих во всех сферах. Министерства и ведомства, которые курируют ту или иную сферу, должны обеспечить вам привлечение грамотных, активных специалистов», - отметил Валерий Савин.

Вице-губернатор подчеркнул, что профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни должны проводиться комплексно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Необходимо четко наладить работу кабинетов профилактики с органами власти, с сельскими администрациями, на уровне ФАПов, амбулаторий, привлекать работников других отраслей, задействовать школу, библиотечно-досуговый центр как объекты физкультуры», - перечислил Валерий Савин.

В заключение он добавил, что правительство региона готово оказать центру медицинской профилактики всю необходимую помощь.