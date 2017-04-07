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Общество | Валерий Савин призвал заниматься пропагандой ЗОЖ комплексно

07.04.2017|17:09
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Вице-губернатор Валерий Савин порекомендовал областному центру медицинской профилактики активнее взаимодействовать с органами власти, городскими и районными администрациями. Об этом он заявил на межведомственном заседании по демографии.

По его мнению, специалисты центра должны пропагандировать здоровый образ жизни среди населения, проводя различные мероприятия.

«Нужно выезжать в города и районы, проводить мастер-классы, привлекать специалистов, работающих во всех сферах. Министерства и ведомства, которые курируют ту или иную сферу, должны обеспечить вам привлечение грамотных, активных специалистов», - отметил Валерий Савин.

Вице-губернатор подчеркнул, что профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни должны проводиться комплексно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Необходимо четко наладить работу кабинетов профилактики с органами власти, с сельскими администрациями, на уровне ФАПов, амбулаторий, привлекать работников других отраслей, задействовать школу, библиотечно-досуговый центр как объекты физкультуры», - перечислил Валерий Савин.

В заключение он добавил, что правительство региона готово оказать центру медицинской профилактики всю необходимую помощь.

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Гость|07.04.2017 17:49|

penzainform.ru писал(a):

Вице-губернатор Валерий Савин порекомендовал областному центру медицинской профилактики активнее взаимодействовать с органами власти, городскими и районными администрациями. Об этом он заявил на межведомственном заседании по демографии.
Правильно-штендеры развесить надо.

Гость|07.04.2017 17:59|

Почему его до сих пор не отстранили ?

Гость|07.04.2017 18:05|

Необходимо учредить статус ветерана ЗОЖ для пенсов без вредных привычек и с отменным здоровьем, не посещающих медучреждения более четверти века. Предлагаю сертификат ветерана №1 вручить старцу Мотовилову на роликах.

Гость|07.04.2017 18:17|

А разве жуликоватый Савин ещё на свободе с чистой совестью?!

Гость|07.04.2017 18:19|

Савину "здоровый образ жизни" нужен, видимо, для умыкания земельных участков стоимостью полтора лимона!

Гость|07.04.2017 18:19|

Гость писал(a):

Необходимо учредить статус ветерана ЗОЖ для пенсов без вредных привычек и с отменным здоровьем, не посещающих медучреждения более четверти века. Предлагаю сертификат ветерана №1 вручить старцу Мотовилову на роликах.
За успешное убегание на ролике от нездоровья и старости!

Гость|07.04.2017 18:34|

А участок незаконный вернул?

Имя: Гость
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