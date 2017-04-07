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Общество | В пензенской колонии № 5 побывала частица мощей Николая Чудотворца

07.04.2017|12:40
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В четверг, 6 апреля, мощи Николая Чудотворца на несколько часов прибыли в исправительную колонию № 5, расположенную на улице Пушанина в Пензе.

Для сотрудников учреждения отслужили водосвятный молебен и молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, после чего каждый желающий смог приложиться к мощам и получить в дар икону с изображением святого.

После этого ковчег доставили в храм иконы Божьей Матери на территории колонии. Протоиерей Антоний Шварев поздравил собравшихся с прибытием святыни, а также пояснил правила приложения к мощам.

«Николая Чудотворца считают покровителем путешественников, помощником в тяжких судебных разбирательствах, призывают его при тяжелом материальном положении», - отметил Антоний Шварев.

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Гость|07.04.2017 13:06|

penzainform.ru писал(a):

Для сотрудников учреждения отслужили водосвятный молебен и молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу
Чо у них попы служит ...

Гость|07.04.2017 13:12|

После сотрудников осуждённым некатит, на оборот надо было

Гость|07.04.2017 13:14|

Да у уфсин и сидельцев тяжёлое материальное положение, теперь бабло попрет всем.

Гость|07.04.2017 13:30|

всё,выпускайте всех.теперь можно,мощщщ не даст им совершать правонарушения

Гость|07.04.2017 13:37|

Мало все жрецам... теперь и в тюрьмы полезли со своим вымыслом

Гость|07.04.2017 14:20|

В целом, это дело хорошее.

Гость|07.04.2017 14:32|

Но уж очень назойливое. (как муха на гавно).

Имя: Гость
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