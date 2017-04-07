07.04.2017 | 12:40

В четверг, 6 апреля, мощи Николая Чудотворца на несколько часов прибыли в исправительную колонию № 5, расположенную на улице Пушанина в Пензе.

Для сотрудников учреждения отслужили водосвятный молебен и молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, после чего каждый желающий смог приложиться к мощам и получить в дар икону с изображением святого.

После этого ковчег доставили в храм иконы Божьей Матери на территории колонии. Протоиерей Антоний Шварев поздравил собравшихся с прибытием святыни, а также пояснил правила приложения к мощам.

«Николая Чудотворца считают покровителем путешественников, помощником в тяжких судебных разбирательствах, призывают его при тяжелом материальном положении», - отметил Антоний Шварев.